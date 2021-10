Venta y prostitución de niñas 'no es la regla' en Guerrero, señala López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que su visita a La Montaña de Guerrero no fue para tratar el tema de la “venta o prostitución de niñas”, situación que de acuerdo con el mandatario no es la regla en dicha región.

Durante el evento del “Plan de Apoyo a Guerrero”, el presidente afirmó que existe una campaña informativa “que se transmite para distorsionar las cosas”, lo que ha provocado que se cuestione este tema en Guerrero, pero “no es la regla… no es motivo para cuestionar a nadie”.

Al encabezar el evento, López Obrador señaló: “No vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores morales, culturales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué acaso la prostitución solo está con los pobres? Entonces toda una campaña en ese sentido… no es motivo para cuestionar a nadie. Es muy enajenante el manejo de la información que se transmite”.

Las declaraciones del presidente ocurrieron luego de que periodistas le cuestionaron si había acudido a atender el tema de la venta de niñas que se ha documentado en la región de La Montaña. En respuesta, el mandatario señaló que dicha información trata de “distorsionar o deformar las cosas”.

“En La Montaña y en todo Guerrero y en todo México hay una gran reserva de valores para regenerar la vida pública”, indicó.

El pasado 21 de mayo, el presidente López Obrador fue cuestionado durante su conferencia matutina acerca de la venta de niñas en algunos estados del país, situación que lamentó, aunque señaló que “no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores”.

“Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres que se cometen hechos de barbarie no debe prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado”, aseguró.