'La Zona Rosa no es Las Vegas', dice Sheinbaum sobre corredor turístico-tecnológico

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado que “la Zona Rosa no es Las Vegas”, luego de ser cuestionada sobre el proyecto corredor turístico-tecnológico que presentó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

“Se quiere traer Las Vegas a la ciudad y yo creo que la ciudad es más rica. No voy a entrar en debate pero aparte de todos los permisos que tendrían que pedir que no son para la Zona Rosa, la Zona Rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América”, aseguró.

Desde Guanajuato, la funcionaria afirmó que no es porque tenga algo contra Las Vegas, pues ellos tienen su propio turismo.

«Ni necesario discutir. La Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es capital cultural de América».@Claudiashein descalifica y descarta el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico propuesto por la alcaldesa de Cuauhtémoc @SandraCuevas_, que costaría 300 MDP. pic.twitter.com/H1kAX3Hau2 — Alex Ramblas  (@alexramblasr) October 30, 2021

El proyecto del corredor turístico-tecnológico, planea estar ubicado en la calle de Génova, contempla 4 mil metros cuadrados de pantalla LED de alta de alta tecnología, con espectáculo audiovisual, y una tirolesa techada de doble carril.

De acuerdo con la alcaldesa, la construcción del proyecto comenzará en noviembre y se prevé que se inaugure el 14 de febrero de 2022.

Prevé detonar la reactivación económica y consolidar a la alcaldía Cuauhtémoc como un punto de inversión, innovación y atracción turística; tendrá una inversión de 300 millones de pesos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, indicó que el 50% de la inversión proviene de la iniciativa privada y confió que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esté en el acompañamiento y participe presupuestalmente con el 50% restante.

Este es el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa, con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades. Se pretende iniciar su construcción el siguiente mes e inaugurarlo el 14 de febrero del 2022. #DeCuauhtémocParaLaCDMX pic.twitter.com/jDBwczPJ4G — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 29, 2021