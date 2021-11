25N: Con tendederos y marchas, mujeres protestan contra la violencia en México

Ciudadanas, activistas y víctimas marchan este jueves sobre Paso de la Reforma, en la Ciudad de México, con rumbo al Zócalo, en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

Con pancartas, pañuelos verdes y pañuelos morados, las manifestantes avanzan entre consignas como “con falda o pantalón, respétame cabrón”, o “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, con las que exigen un alto a la violencia feminicida, y que haya justicia para las víctimas.

Algunos colectivos realizan actividades como tendederos de denuncias o la expedición de certificados de supervivencia, para dar fe de que “estamos vivas, presentes y en pie de lucha”.

#DíaContralaViolenciadeGenero | "Estamos vivas y vivas nos queremos". Se entregan certificados de supervivencia, para dar fe de que “estamos vivas, presentes y en pie de lucha”, una iniciativa de Mine Ante y Fru Trejo.

📸 @elycruzla. pic.twitter.com/8g0yb5eNQ6 — Animal Político (@Pajaropolitico) November 25, 2021

La marcha, en la que participan colectivos de víctimas de feminicidios y desaparición, estudiantes y activistas, transcurre de manera pacífica. Algunas manifestantes realizan pintas, mientras otras las acompañan al grito de “fuimos todas”.

Ante la presencia de grupos que han confrontado a policías durante la manifestación, las uniformadas han accionado por momentos los extintores que portan como parte de su equipo de protección.

Con información de Dalila Sarabia, Elizabeth Cruz y Lizeth Ovando