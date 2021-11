CIDE se 'derechizó': AMLO culpa a Krauze y Aguilar Camín por movilizaciones de estudiantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “se derechizó”, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al ser cuestionado sobre la polémica existente en el proceso de designación del nuevo director general del CIDE, en la que se acusa un “desaseo” y una imposición por parte de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), AMLO dijo que la selección se debe realizar conforme a las reglas establecidas, que es necesario que se cuiden todos los procesos y que se acaben los “cacicazgos en la academia y los grupos intelectuales”.

Ante las propuestas de la comunidad estudiantil del CIDE y la posibilidad de abrir un nuevo proceso para la renovación de director, resaltó que “hay que ver quienes están ahí porque a lo mejor es de los grupos de Krauze y de Aguilar Camín que acaparaban todo y estaban metidos en todos lados, y son los que estaban inconformes”.

López Obrador recordó y reconoció al economista y primer director del CIDE, Horacio Flores de la Peña por su compromiso social y acusó a ese centro de estudios de ahora alinearse a la política neoliberal.

También señaló que sus egresados no estuvieron a la “altura de las circunstancias” frente a lo que calificó “el más grande saqueo” que enfrentó el país durante el periodo neoliberal.

Sobre las acusaciones a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, refirió que ella “es una mujer honesta, íntegra, no es como ellos, no es neoliberal, no es corrupta, como la mayoría de intelectuales y académicos”.

Estudiantes se manifiestan en contra

Este lunes será designado el nuevo director del CIDE, lo que provocó que desde el fin de semana se lanzara una convocatoria vía redes sociales para manifestarse a partir de las 7 de la mañana y tomar las instalaciones.

Las autoridades escolares enviaron un correo electrónico anunciando que ambas sedes del CIDE permanecerían cerradas, pero esto no impidió que con pancartas y lonas, los estudiantes se manifestaran a las afueras del centro, rechazando la posible ratificación de José Antonio Romero Tallaeche.

