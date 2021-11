AMLO descarta cierre de actividades por variante de COVID Ómicron; “no hay elementos para preocuparnos”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cierres de actividades por la propagación de la variante de COVID Ómicron; afirmó que no hay elementos para preocuparse.

En conferencia de prensa, señaló que se actuará con mucha responsabilidad y que México ha avanzado en la vacunación y se intensificará.

“Decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos. No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

“Hay mucha información de los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada. No hay todavía información solida si esta variante es más peligros de otras variantes. Si va ampliarse, si va a llegar a otros países, el peligro que representa en contagio”, dijo.

López Obrador señaló que no hay información ni evidencias de que las vacunas no sean efectivas sobre la variante Ómicron y que no se puede decir que no sirven.

“Lo mejor es la vacuna para prevenir, por eso tenemos que seguir vacunando a los que han quedado rezagados”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la variante #Omicron, @lopezobrador_ dijo que "no hay motivos de riesgo" ni información suficiente, de acuerdo con informes de especialistas. Llamó a continuar con la vacunación ya que "está comprobado es lo que sirve".

Este sábado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó sobre la variante del SARS-CoV-2, identificada como Ómicron que, aunque “algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que las previas, no se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas”.

El funcionario federal señaló que por ello “las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles”, que afectan la economía.

Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente.

Ómicron, “un riesgo muy elevado” para el mundo: OMS

La nueva variante Ómicron del coronavirus presenta “un riesgo muy elevado” para el mundo, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), paralelamente al aumento del número de países donde ha sido detectada, una situación que ha hecho que el G7 se reúna de urgencia durante la jornada.

“Dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que ómicron se extienda a nivel mundial es elevada”, indicó la organización, aunque indicó que, por el momento, no se ha registrado ninguna muerte asociada a esta mutación.

Por ello, “podría haber futuros picos de covid-19, que podrían tener consecuencias severas”, agregó la OMS, en un documento técnico publicado este lunes, en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance, aunque todavía hay muchas incógnitas sobre su virulencia y su transmisibilidad.

Ómicron fue identificada por primera vez la semana pasada en Sudáfrica.