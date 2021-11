AMLO se compromete a informar sobre la inundación de Tula y los 14 muertos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración indagará a funcionarios por el desbordamiento del río Tula, que provocó la muerte de 14 pacientes en el hospital del IMSS, y aseguró que se les castigará si existió negligencia.

“Agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) elaboró un informe sobre lo sucedido el 6 de septiembre, e insistió en que el desbordamiento del río obedeció a las lluvias, aun cuando las precipitaciones no fueron atípicas y estuvieron en el rango previsto por el propio Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Fue una inundación fuerte, inesperada, muy lamentable lo del hospital, yo creo que fue lo más doloroso, y tomamos medidas para apoyar desde el principio. Acabo de regresar hace como 10 días, nos reunimos en Tula y se analizaron las causas, y tenemos un dictamen de la Conagua que explicó el porqué de la inundación, a qué se debió, de que llovió mucho, no solo en Tula sino en todo el Valle (de México), van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió, es un dictamen técnico bastante profesional, no son especulaciones, es una investigación que se hizo, pero me gustaría que la conocieran hoy mismo”, indicó.

López Obrador aceptó la responsabilidad en la tragedia cuando fue cuestionado en la conferencia matutina por haber inaugurado el Túnel Emisor Oriente (TEO) en diciembre de 2019 sin que se hubieran cumplido obras ordenadas por la Semarnat para que el río Tula tuviera capacidad de dar cauce a las aguas enviadas desde la Ciudad de México.

Este medio publicó la semana pasada una investigación que muestra, con base en documentos oficiales, que, para salvar a la CDMX de inundaciones, se envió a Tula más agua de la que su río era capaz detransportar.

“Soy responsable, aunque no soy culpable, yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios, no me extraña de su publicación, porque tienen diferencia con nosotros”, sostuvo.

El presidente dijo que, ahora sí, se harán obras en el río Tula para evitar nuevas inundaciones.

“Se está trabajando también (para evitar más inundaciones), para eso fuimos, es un plan para evitar inundaciones, un plan que va a presentar la Conagua que tiene que ver con desazolves, bordos, evitar que vuelva a suceder lo de la inundación”, dijo.

Afirmó que se garantizará la justicia para los familiares de las víctimas que murieron en el IMSS, y que eso incluye castigar a los funcionarios responsables.

“Ya se está atendiendo a los familiares de las víctimas, tuvimos una reunión hace 10 días en Tula, fuimos todos los del gabinete a tratar el asunto de apoyar a los damnificados, a los familiares de las víctimas, a todos se les está atendiendo.

“Si la autoridad considera que hubo responsables, negligencia, pues se tiene que castigar, nosotros no protegemos a nadie, el que comete un acto ilegal, una injusticia, es castigado, ya no es el tiempo de antes cuando ustedes llevaban muy buena relación con el gobierno. Como decía un secretario de Gobernación de antes: ‘la ley es la ley, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano’”, afirmó.