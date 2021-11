“Yo no doy instrucciones”: AMLO rechaza intervención sobre prisión preventiva de Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) ni al Poder Judicial para que le dictaran prisión preventiva a Emilio Lozoya, extitular de Pemex.

“Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal (Alejandro Gertz Manero), imagínense dar órdenes al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho”, aseguró.

Ayer, un juez dictó prisión preventiva contra Lozoya al considerar que hay un riesgo de fuga y a que no logró un criterio de oportunidad con las autoridades que lo acusarán de cohecho, lavado y asociación delictuosa.

El juez Artemio Zúñiga consideró pertinente su encarcelamiento mientras dura el proceso en el Reclusorio Norte. También ordenó que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad del exfuncionario dado que en este centro se encuentran encarcelados otras personas denunciadas por él.

“Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también el Poder Judicial, el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedará ahí (en prisión) el señor Lozoya”, dijo el mandatario esta mañana al ser cuestionado sobre la medida.

López Obrador consideró fundamental que se castigue a todos los exservidores públicos que recibieron algún tipo de soborno relacionado con la empresa brasileña Odebrecht. “Fue muy lamentable que en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México, se tapó el asunto”.

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, recto, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”.

Durante casi año y medio, desde su llegada a México, el exdirector de Pemex consiguió no pisar el Reclusorio Norte. No lo hizo en la audiencia inicial argumentando que tenía un problema de salud, ni tampoco lo hizo en los meses subsecuentes pese al requisito de firmar cada 15 días una hoja de control, como Animal Político lo documentó en enero pasado.

De acuerdo con el fiscal Manuel Granados, la única razón por la cual no se pidió encarcelar a Lozoya desde el 28 de julio del año pasado era para darle la oportunidad de conseguir las pruebas y los recursos que la concesión del criterio de oportunidad exige. Se le quiso dar cierta libertad de movimiento para que reuniera elementos no solo para sustentar sus denuncias, sino también para reparar el daño causado.