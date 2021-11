“López Obrador ha traicionado a los muertos y a los desaparecidos”: Javier Sicilia

“Tenemos a un presidente que se la pasa diciendo estupideces todas las mañanas. ¿Vamos a seguir jugando con ese idiota? Eso depende de nosotros, de la ciudadanía”.

Las palabras del poeta y activista del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, suenan fuertes, contundentes, en mitad de un estruendo de aplausos y también de caras que se miran extrañadas ante las palabras furibundas en contra del mandatario mexicano y su gobierno.

Lee: ‘No dieron el alto, comenzaron a disparar’: migrante relata el ataque de la Guardia Nacional en Chiapas

Sicilia está en la explanada del Monumento de la Revolución. Ahí, a las siete de la tarde noche de ayer jueves, decenas de personas se reunieron con veladoras en mano y con fotografías de personas desaparecidas en México para acompañar a los Lebarón; una familia golpeada por el crimen organizado y la violencia, que hace justo dos años, el 4 de noviembre de 2019, fue objeto de una nueva masacre en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora.

Ese día, tres camionetas en las que viajaban mujeres y 14 niños de la familia fueron atacadas en la sierra en los límites entre los estados de Chihuahua y Sonora, dejando como saldo nueve personas muertas, tres mujeres y seis menores.

De jeans, chamarra negra y tocado con su habitual sombrero, Sicilia explica desde el pequeño templete escoltado por los hermanos Julián y Adrián Lebarón que tenía preparado un discurso en conmemoración de los dos años de la masacre de Bavispe. Pero se lo deja en la bolsa y continua con su mensaje.

A continuación, el poeta reparte críticas a diestro y siniestro: al presidente López Obrador, con quien se muestra especialmente belicoso en su discurso; a la clase política, a la que acusa de corrupta y coludida con el crimen organizado; e incluso a parte de la sociedad mexicana, a la que recrimina por normalizar el horror.

“Quien demostró que el poder de la movilización es fuerte es él (López Obrador), pero él es un traidor. Movilizó a toda una nación para traicionarla y para traicionar a las víctimas, a los muertos, a los desaparecidos. Movilizó al país para seguir destruyéndolo, como hicieron los anteriores (presidentes), hasta que ya no quede nada más que los muertos, los desaparecidos. Hasta que ya solo queden cadáveres, sufrimiento y más horror”, dice tajante el activista.

“Tenemos a un gobierno de criminales -continúa -. Tenemos a unos partidos criminales. Y tenemos a criminales sometiendo a todo un Estado. Las elecciones no sirven para nada. Y yo pregunto: ¿qué vamos a hacer como ciudadanía desde abajo? Porque la solución va a venir de abajo, no de arriba. Pero quizá tengamos que sufrir más muerte, más horror, más desgracias, para aprender, aunque quizá ya sea tarde y no haya remedio”.

Antes de terminar su intervención, el poeta y activista asegura que “la fuerza está en la nación, no en los poderosos”, y pide que la ciudadanía se organice en “una base política” fundamentada en tres pilares: “la verdad, la justicia y la paz”. “Porque sin esas tres cosas, y con territorios ocupados por el crimen organizado, el país se va a ir al infierno”.

Una vez abajo del templete, Animal Político buscó a Sicilia para preguntarle por qué llamó “traidor” al presidente López Obrador.

Lee: Familia Lebarón pudo ser confundida por grupos criminales: esta es la cronología del ataque

El activista recordó que el Movimiento por la Paz y familiares de personas desaparecidas se reunieron con él durante la campaña de 2018. “Nos dijo que del asunto de las desapariciones él no sabía nada, pero que le ayudáramos”, plantea Sicilia. Una vez concluidas las elecciones, y ya con López Obrador como presidente, el poeta recuerda que hubo un encuentro con él y con víctimas en Tlatelolco, “donde el presidente salió muy contento. Llamó a Olga (Sánchez Cordero, extitular de la Segob) y a Alejandro Encinas (subsecretario de derechos humanos) y dijo: adelante con esto”.

Luego, Sicilia cuenta que buscaron a los expertos, se organizaron las mesas de diálogo entre autoridades y víctimas, pero “sin decir agua va, nos hicieron el vacío”. “Les preguntamos qué pasó, pero lo único que nos dijeron fue que se rompieron las negociaciones y que con nosotros ya no hablarían nada. Y a partir de ahí, se arma una sola comisión de la verdad, que es la de Ayotzinapa, mientras naturaliza la presencia del Ejército en las calles”.

“Entonces -recalca Sicilia-, no se me ocurre otra forma de llamarlo, más que una gran traición del presidente a las víctimas”.

“Tenemos que unirnos para defender la vida”

A dos años de la masacre de Bavispe, y ante el desplegado de una enorme fotografía de Rhonita Miller, una de las víctimas, familiares recordaron el horror que se vivió el 4 de noviembre de 2019 en la pequeña comunidad de La Mora.

Acompañados por más de cien personas con veladoras, Adrián, Julián Lebarón y su familia, exigieron justicia y pidieron a las autoridades que el 4 de noviembre sea declarado como día nacional de luto por todas las víctimas de la violencia en México.

Horas antes de la velada, el presidente López Obrador aseguró que la investigación de este caso ha avanzado y que se continuará atendiendo a las familias afectadas. Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) -que atrajo el caso el 8 de noviembre de 2019- informó que han detenido, imputado y vinculado a proceso a 24 personas por esta masacre.

La dependencia ministerial detalló que cinco personas fueron acusadas por homicidio calificado, tentativa de homicidio, así como daños y participación directa en la masacre. Y el resto ya fueron judicializados por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

A pesar de estos avances, para la familia Lebarón aún no hay justicia en el caso, y llamaron a la población de México a preguntarse qué hace para defender su derecho a la vida y a la libertad en el entorno de violencia que sufre el país.

“Jamás me volveré a quedar callado cuando mañana maten a más mexicanos alrededor nuestro”, dijo Julián Lebarón.

“Después de no ver justicia por ningún lado, comprendo que los 130 millones de mexicanos somos los responsables de que nos sea arrebatado el derecho a la vida. Reflexionen qué vamos a hacer cada uno para defender nuestra libertad y para llamar a cuentas a los que más daño le han hecho a nuestro país”, hizo hincapié el activista, que señaló que su familia busca la unidad de los mexicanos, y no atacar al gobierno actual de México.

“Nosotros tenemos que estar unidos para defender la vida”, insistió.

Por último, Adrián Lebarón, padre de Rhonita Miller, leyó una carta dirigida a su hija asesinada el 4 de noviembre de 2019.

“Quisiera decirte que mi país ha cambiado, pero no lo ha hecho. Siguen las mismas discusiones entre liberales y conservadores, entre mafias y transformadores, entre el pasado y el futuro…”, leyó el activista.

“México está enfermo. Tiene crimen y delincuencia, tiene tierras controladas por el mal, pero no está herido de muerte, hija. Eso jamás. México tiene esperanza y valor, y lo más importante: está lleno de mexicanos que luchan por sus familias, por su comunidad, y por su país”, concluyó.