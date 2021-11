Ancira transferirá 50 mdd a Pemex como primer pago de reparación de daño por caso Agronitrogenados

Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), anunció que transferirá, en las siguientes horas, 50 millones de dólares a Pemex, como primer pago de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos) por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, dijo Ancira conectado desde videoconferencia.

El empresario comparece por videoconferencia ante un ante un juez de control en el reclusorio Norte, por el caso Agronitrogenados.

El abogado de Pemex, Vicente Francisco Sánchez, dijo que la empresa está de acuerdo en recibir por adelantado ese pago y pidieron al juez una audiencia para verificar que el mismo se haya realizado.

El juez fijo la audiencia para el próximo 1 de diciembre.

Este sería el primer abono de los 216 millones de dólares que se ha comprometido entregar a Pemex para que el proceso penal en su contra sea cancelado. La fecha límite de ese primer pago vence el 30 de noviembre.

Ancira y FGR acuerdan pago a Pemex por 216 millones de dólares; horas después deja el reclusorio

La defensa de Ancira y Pemex señalaron, además, que mantienen una diferencia en torno al fideicomiso que el empresario debía abrir en México como parte del acuerdo reparatorio.

Pemex sostiene que ese fideicomiso debía abrirse en el país, pero Ancira lo hizo en Estados Unidos. El tema siguen analizándolo ambas partes.

“No pude abrir el fideicomiso en México porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me lo impidió debido a la investigación por blanqueo de capitales que hay en mi contra. Por eso lo abrí en Estados Unidos. Pero el fideicomiso funciona. Tan es así que el primer pago se realizará en las siguientes horas”, dijo Ancira.

El juez Artemio Zúñiga resolvió, tras una audiencia que se demoró por varios problemas técnicos debido a que todas las partes de conectaron en línea, que esperarán a qué Ancira cumpla con ese primer pago como lo ha prometido.A

Ancira se conecta a audiencia desde EU

Alonso Ancira se conectó desde algún punto de los Estados Unidos. Argumentó, con un dictamen médico, que está sometido a un tratamiento por un problema severo de hipertensión y por eso se encuentra fuera del país. Además de que padeció Covid hace unos días.

El juez dio por bueno ese argumento, sin embargo, le recordó que debe estar presente en la Ciudad de México en futuras audiencias y durante el tiempo en que se lleve a cabo el cumplimiento reparatorio.

El juez exhortó a la FGR y a Pemex a qué estén atentos de que eso se cumpla.

Ancira y el acuerdo reparatorio por Agronitrogenados

El 19 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) y Ancira firmaron el acuerdo reparatorio que el empresario propuso a Pemex, el cual consiste en pagar una reparación del daño por 216 millones 664 mil 40 dólares.

La cantidad se cubrirá en tres pagos: iniciando el 30 de noviembre de 2021 y terminando en la misma fecha de 2023.

Con este acuerdo, el juez suspendió el proceso por lavado de dinero contra Ancira en el caso Agrnitrogenados. Ese mismo día, Ancira salió del Reclusorio Norte.

El 2 de septiembre la FGR desclasificó el acuerdo firmado con el empresario Alonso Ancira para el pago de la reparación del daño causado a Pemex por la compra con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en el sexenio pasado.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.