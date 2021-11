Balacera en playa de Puerto Morelos, Quintana Roo, deja como saldo dos muertos

La tarde de este jueves se registraron disparos en una playa de Puerto Morelos, en Quintana Roo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron cuando integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas se enfrentaron en la Bahía Petempich, lo que dejó como saldo dos personas fallecidas.

Autoridades de Quintana Roo confirmaron que un grupo de presuntos delincuentes llegó a la playa del Hotel Azul Beach por el mar, y se llevó a una persona.

Te puede interesar: Alemania emite alerta de viaje a México por balacera en Tulum y riesgo por COVID

A las 14:49 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que recibió el reporte en la línea de emergencia 911 de “una actividad irregular suscitada en las inmediaciones de un hotel, ubicado en el municipio de Puerto Morelos”.

Más tarde, detalló que “se reportó al 911 la presencia de sujetos armados en la zona de playa del Hotel Ziva, quienes privaron de la vida a dos hombres los cuales se presume son narcomenudistas”.

También informó que no hay turistas lesionados de gravedad, ni secuestrados.

Por su parte, turistas reportaron que fueron alertados por personal del hotel, quienes les pidieron permanecer dentro de las instalaciones cuando se registraron los disparos.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021