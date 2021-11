CIDE es neoliberal y sus alumnos son manipulados, dice director; es un insulto, le responden

José Antonio Romero Tellaeche, director interino del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), acusó que el centro educativo atraviesa por un periodo de crisis a consecuencia de que los alumnos no están bien informados porque los profesores, por temor a perder sus privilegios, los están manipulando.

“No se dejen manipular por los profesores que sienten amenazados su privilegios y recurren a los estudiantes espantandolos pensandoles (sic) que se les van a quitar sus ingresos, que se va a cerrar el CIDE o cualquier otra cosa que hayan escuchado.

“El planteamiento del gobierno federal no es solo no debilitar al CIDE, sino fortalecerlo y que sea un instrumento de vanguardia para crear nuevos paradigmas”, expuso Romero Tellaeche.

Luego de que Catherine Andrews, quien se desempeñaba como secretaria académica del CIDE fuera destituida por haber incurrido en supuestos actos de “rebeldía”, el director interino convocó a una reunión virtual con los estudiantes.

A lo largo de 2 horas y 45 minutos, Romero Tellaeche escuchó a los alumnos quienes durante este tiempo externaron su rechazo e inconformidad sobre las decisiones que ha tomado, además de que una y otra vez lo acusaron de no conocer la institución, y le reprocharon haberlos reducido a personas no críticas que están siendo manipuladas por los profesores.

“Encasillar a los profesores me parece insultante hacia ellos, hacía nosotros también, el que nos intente encasillar en que somos personas manipulables. Perdóneme, doctor, no somos manipulables, se llama tener criterio y eso es lo que el CIDE nos enseña y por eso estamos defendiendo a la institución. Nadie nos está obligando a estar aquí, lo hacemos por convicción propia, porque creemos en eso y porque es algo que ha costado mucho tiempo concebir en el CIDE y que queremos que eso sea lo que permanezca”, expuso un estudiante quien se identificó como JA.

En tanto, Romero Tellaeche ocupó su tiempo para abordar cómo es que -a su entender- el CIDE se ha convertido en una institución neoliberal de la que los profesores se han beneficiado.

Con apoyo de unas gráficas, explicó que durante 2017 el CIDE tuvo el máximo de recursos externos que financiaron proyectos y de los cuales algunos académicos se han visto beneficiados.

“Además de su visión neoliberal se convirtió en una especie, no, no, no una especie, en alto grado en una consultoría. Les voy a enseñar cómo se componían los ingresos de los profesores que ahora están protestando y se sienten atacados por la nueva administración”, dijo.

“Los profesores adscritos al CIDE tienen su salario, sus compensaciones académicas. Se les paga por clase, se les paga por publicaciones, tienen una serie de ingresos, su aguinaldo, sus vacaciones, etc. Pero, por ejemplo, no le puse aquí el nombre de los profesores para evitar -para proteger la privacidad- pero hubo un profesor que además de sus remuneraciones normales, ganó 2 millones 700 mil pesos, otro más de 2 millones 500 mil y los 15 primeros, prácticamente un millón adicional a sus ingresos regulares”.

El economista agregó que el CIDE se ha convertido en una institución neoliberal en la que se privilegia la enseñanza de una sola ideología, por lo que también se pronunció por la suma de nuevos cuadros académicos que no exclusivamente tengan estudios en Estados Unidos.

“Una de las grandes inquietudes y malestar que ha causado en la comunidad, sobre todo de profesores, es el intento de diversificar el tipo de profesores y lo que se enseña el CIDE. Se ha utilizado a los estudiantes para hacerles creer que ellos van a tener inestabilidad en sus becas, en sus estudios o en sus premios o en su mercado de trabajo”, insistió.

Respecto a la salida de Andrews, Romero Tellaeche dijo que la académica era parte del equipo que ayudaba a la dirección del CIDE y que él había decidido mantener en el equipo tras la renuncia de Sergio López Ayllón como director del centro. Al presentarse un desacuerdo respecto a las evaluaciones de los profesores él decidió relevarla de su puesto, pero, subrayó, sigue conservando su empleo como profesora del CIDE.

Los estudiantes leyeron un pliego petitorio a Romero Tellaeche -el cual incluye su renuncia inmediata al cargo de director interino del CIDE-. Sobre el mismo, el académico consideró que lo mejor será que esas peticiones las analice el nuevo director que, consideró, lo más probable es que no sea él.

“Ese pliego petitorio tendrá que ser analizado por el que resulte triunfador de este proceso que creo que lo más probables es que no sea yo, pero es algo que tendrán que seguir platicando”, dijo.

Al término del diálogo que sostuvo con los estudiantes, Romero Tellaeche convocó a la comunidad a sostener otra reunión la próxima semana a fin de seguir abordando las inquietudes, esto, a pesar de que el próximo 29 de noviembre se elegirá al próximo director del CIDE que será él -si es que es ratificado- o bien, Vidal Llerenas, ex alcalde de Azcapotzalco, pues son los dos únicos competidores.

A modo de cierre, subrayó que su intención no es destruir al centro de investigación.

“Creo que el CIDE no es un feudo para que esté controlado por un grupo de profesores y que se les dé el presupuesto para que ellos decida qué hacer, creo que es un instrumento del pueblo de México para lograr el desarrollo económico, social e institucional, en ese sentido esa es mi convicción, no sigo instrucciones de línea para destruir al CIDE”, concluyó.

Este viernes a las 10 horas, alumnos y profesores de este centro de investigación se manifestarán en las oficinas del Conacyt para pedir la remoción de Romero Tellaeche como director interino del CIDE.

Previo al inicio de esta charla, un grupo de alumnos solicitaron que el encuentro se llevará a cabo en otra sala virtual que tuviera capacidad para más participantes, sin embargo, la reunión se llevó a cabo en un webinar organizado por el equipo del director interino.

Sobre salida de Madrazo

Durante el encuentro, los estudiantes cuestionaron en varias ocasiones las razones por las que también había ordenado la destitución de Alejandro Madrazo como director del CIDE Región Centro -el pasado 5 de octubre- pues oficialmente se informó que fue por “pérdida de confianza”.

Romero Tellaeche defendió su decisión explicando a la comunidad estudiantil que el académico promovía -desde su puesto público- una agenda personal.

“Él era director de la sede Aguascalientes y cuando él habla, no habla a título individual, habla a título de la institución. En un comunicado oficial, nombrándose director de la sede, hizo un apoyo a las cátedras Conacyt (y) yo le indiqué en un correo que se abstuviera de llevar a cabo agendas personales y que si quería expresarse de manera libre lo hiciera como profesor, pero no como funcionario.

“Haciendo caso omiso de esa recomendación, empezó a organizar el sindicato de cátedras utilizando la sede del CIDE Aguascalientes cuando solamente hay cuatro 4 cátedras y en el país hay 1200 entonces era un caso clásico de funciones que se desarrollaban para una agenda personal”, dijo.





