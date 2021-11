Corredor Interoceánico del Istmo será operado por empresa a cargo de la Marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo -los puertos, ferrocarriles y parques industriales- serán manejados por una empresa que estará bajo custodia de la Secretaría de Marina.

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, el mandatario envió un mensaje a través de redes sociales, en el que explicó que esto tiene como objetivo “que los bienes de la nación no se trasladen, no se entreguen a particulares, no se rematen”.

Hoy supervisamos obras del corredor del Istmo: el ferrocarril, los parques industriales, la carretera Acayucan-La Ventosa y el buque tren. pic.twitter.com/Npob4pdtus — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 28, 2021

En el video, en el que aparece acompañado de los secretarios de Marina, Energía y Hacienda, así como del gobernador de Veracruz, López Obrador dijo: “queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos y que mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos, en lo que tiene que ver con los puertos y los ferrocarriles de estas región”.

Te puede interesar: Ejército recibirá todas las ganancias del Tren Maya, no irán a Hacienda, dice Fonatur

De acuerdo con el presidente, las utilidades de la empresa se van a destinar “para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y también de los trabajadores al servicio del Estado”.

El pasado 24 de noviembre, el vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, informó en redes sociales que, según López Obrador, el 75% de las utilidades generadas por obras de infraestructura como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se destinarán al pago de pensiones de las Fuerzas Armadas, y el 25% restante para cubrir pensiones de trabajadores al Servicio del Estado.

El pdte. @lopezobrador_ informó que el 75% de las utilidades generadas por obras de infraestructura como el @TrenMayaMx y el #AIFA se destinarán al pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y el 25% restante para cubrir las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 24, 2021

En septiembre pasado, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Armada de México, que amplía las facultades de la Armada en zonas marinas, costeras y recintos portuarios, y crea la Unidad de Policía Naval, destinada a apoyar a la Guardia Nacional.