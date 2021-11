Ómicron no ha demostrado ser más transmisible ni provocar COVID más grave: López-Gatell

La variante de COVID Ómicron no ha demostrado ser más virulenta ni más transmisible o que provoque enfermedad más grave, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

En conferencia de prensa, afirmó que la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente.

“Por sí misma, la variante Ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, no puede causar de momento, no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune ni postinfecciosa ni postvacunal; los tratamientos convencionales siguen siendo útiles”, dijo.

Señaló que se puede garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variantes predominantes en el mundo y puede incluir a México.

Luego de que ayer la Organización Mundial de la Salud informo que la nueva variante Ómicron presenta “un riesgo muy elevado” para el mundo, el subsecretario aseguró que la principal preocupación de la OMS es la distribución desigual de la vacuna.

Sobre #Omicron, @HLGatell dice que la principal preocupación de la OMS ante esta variante es la distribución desigual de vacunas. La efectividad de las vacunas sigue siendo "vigente" y no se ha demostrado que sea más virulenta o provoque enfermedad más grave, señaló.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la variante avanza porque hubo distribución desigual de las vacunas y se olvidaron de los pobres del mundo, como en el caso de África.

“De cada 100 vacunados, en África seis en promedio; no es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar”, comentó.

Dijo que se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas a los países pobres, pero que solo ha distribuido el 5%, “es una vergüenza, el 95% es de los grandes laboratorios o grandes empresas farmacéuticas”.

Situación del COVID en México

El subsecretario informó que la semana epidemiológica más reciente abrió con un aumento del 6% de casos de coronavirus en el país y de esos, sólo 0.5% son casos activos.

Aseguró que la ocupación hospitalaria es del 13% para las unidades de cuidados intensivos.

En México hay un incremento de 6% de los casos de COVID, informa el subsecretario @HLGatell.

Refuerzo de vacuna COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí se tiene contemplado aplicar una tercera dosis de refuerzo contra la COVID para las personas adultas mayores.

Indicó que no se había anunciado para no “infundir miedo” ya que hubo “mucha alarma” por la nueva variante, pero que es parte del plan de vacunación que se tiene.

.@lopezobrador_ señala que sí se tiene contemplado aplicar dosis de refuerzo contra la COVID, pero que no se había anunciado para no "infundir miedo" ya que había "mucha alarma" por la nueva variante.