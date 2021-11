Diputados aprueban en lo general PEF 2022; oposición acusa “aplanadora” morenista

Acusado por la oposición de no negociar cambios y de usar la “aplanadora legislativa”, el bloque de Morena y sus aliados del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, con 274 votos a favor y 219 en contra.

Tras un debate en el Pleno de cuatro horas, y luego un receso de alrededor de seis horas, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, informó que a partir de este jueves se discutirán en lo particular mil 994 reservas al dictamen.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, corearon los morenistas, petistas y pevemistas tras la aprobación en lo general del dictamen la noche de ayer. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, aderezaron.

El PEF 2022 contempla un gasto público de 7 billones 88 mil millones de pesos, que representa un incremento en términos reales de 8.6% respecto a lo aprobado para el ejercicio 2021.

Durante la discusión de las reservas, que se prevé se extienda al fin de semana, los partidos de oposición intentarán revertir la intentona morenista de recortar 7 mil 913 millones de pesos al INE y al Poder Judicial y de aumentar 5 mil 657 millones a programas sociales cuestionados.

Movimiento Ciudadano (MC) incluyó reservas al Anexo 13, relacionado con programas para la igualdad de género que son transversales a varias instituciones de la administración pública federal.

Por su parte, la alianza Va por México, formada por PAN-PRI-PRD, introdujo reservas buscando, principalmente, la reasignación de recursos federales para los municipios en materia de seguridad pública, carreteras, infraestructura educativa, agua potable y drenaje, protección al medio ambiente y prevención de desastres, muchos de los cuales fueron “rasurados” por Morena.

Ayer, al calor del debate, dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios de Va por México lanzaron un ultimátum a Morena: o cedía en algunas modificaciones presupuestales, o la oposición se cerraría a discutir las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador: la energética, la electoral y la de la Guardia Nacional.

“Lo que le pedimos a Morena, al PT y al Partido Verde es que se abra la discusión, que no nos avienten la aplanadora, que no saquen el dictamen sin moverle una coma, que se discuta el presupuesto de la nación”, demandó el dirigente del PAN, Marko Cortés.

“Si ellos no le quieren modificar ni una coma al presupuesto, no tengan duda, ellos tienen votos para el presupuesto, nosotros tenemos los votos para todas las reformas, y así habremos de construir”, secundó el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

“Si hoy no demuestran la disposición al diálogo y a construir acuerdos, pues entonces nosotros tampoco, ni siquiera, nos vamos a sentar a discutir para ver si se le puede modificar algo que pueda ser acompañable en las demás reformas”, terció Jesús Zambrano, líder del PRD.

Mientras transcurría el debate en el Pleno, la dirección de Comunicación Social del INE emitió una ficha informativa en la que volvió a defender su petición de “presupuesto precautorio” por 5 mil 743.5 millones de pesos para preparar el proceso de revocación de mandato y una posible consulta popular. En la propuesta de Morena, se prevé dejarle al árbitro electoral sólo 830 millones de pesos para organizar ambos ejercicios, esto es, siete veces menos de lo requerido.

Los morenistas, petistas y pevemistas defendieron en la tribuna el dictamen del PEF 2022 y dijeron que es coherente con las promesas de campaña de López Obrador y con el Plan Nacional de Desarrollo.

“Así es que la oposición nos reclama simplonerías, nos viene a decir que por qué cumplimos nuestros compromisos de campaña, porque todo lo que está en el presupuesto fueron compromisos del hoy compañero presidente López Obrador. (…) Nos vienen a reclamar que estemos llevando el dinero a los más necesitados y no a los oligarcas, no al capital extranjero, no a los que han saqueado por décadas al pueblo de México”, dijo Gerardo Fernández Noroña, del PT.

“Sus reclamos son absolutamente absurdos. (…) Vienen aquí preocupados por el medio ambiente, pero están en la Fórmula 1 viendo esos carros que se mueven con viento, seguro, con sol”, añadió.

El también petista Reginaldo Sandoval criticó el cobijo de los partidos de oposición a la solicitud de presupuesto del INE.

“Ustedes aquí vienen a defender al INE, el INE es como el muchacho tramposo que le dice al papá que ocupa 200 pesos para que el papá le dé 100. Así vienen a tratarnos a este Congreso, pidiendo dinero que no necesitan, y no tocan sus sueldos de más de 300 mil pesos los consejeros, por eso es equivocado lo que ustedes defienden al INE”, comentó.

“Quieren quitar el 90% del presupuesto para los proyectos estratégicos de la cuarta transformación para recuperar la soberanía energética, y eso no se los vamos a permitir, por más enojo que les cause a los defensores de los presupuestos neoliberales. Este Presupuesto va en la ruta de lo que el pueblo mexicano votó el 1 de julio (de 2018)”.

El bloque de Morena y sus aliados machacó a la oposición acusaciones de que pretendían volver a los “presupuestos neoliberales” del pasado. La vicecoordinadora de MC, Mirza Flores, les reviró que lo neoliberal es, precisamente, hacer recortes al gasto público que desprotegen a los más vulnerables.

“¿Qué tiene de neoliberal pedir reasignaciones de recursos que se destinan a obras faraónicas o a programas que han sido poco transparentes, a programas que no han mostrado ni los resultados ni la eficiencia presupuestal? ¿Pero qué tiene de neoliberal pedir que se reasignen presupuestos cuando queremos promover la atención y prevención de las mujeres a una vida libre de violencia; cuando queremos que haya una mejor planeación demográfica para el país; cuando queremos promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación?”, cuestionó.

¿Qué tiene de neoliberal cuando queremos hablar y reasignar recursos para la protección y defensa de los derechos humanos, de la salud, prevención y control de enfermedades; salud materna, sexual y reproductiva; programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas para que puedan tener recursos para los albergues de mujeres y de niñas víctimas de violencia? ¿Eso qué tiene de neoliberal?”.





