AMLO defiende al Ejército y dice que su gobierno tiene los ideales de la Revolución

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno que encabeza hace justicia al ideal democrático de la Revolución Mexicana que inició Francisco I. Madero en 1910.

“La cuarta transformación que estamos haciendo es desde abajo, no sólo se está haciendo justicia, sino el ideal democrático con el que inició la revolución maderista de 1910”, dijo el mandatario durante la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución.

Afirmó que en su gobierno no se violan los derechos humanos, no hay represión, ni fraudes electorales desde el gobierno, ni se censura a medios de comunicación.

“Se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humano, el Gobierno no reprime al pueblo y no se realizan fraudes electorales desde el poder federal, el poder público ya no representa, como antes, a una minoría”, agregó.

Destacó la participación y apoyo de las Fuerzas Armadas, agregó que “el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, nunca traicionará a la libertad, la justicia, la democracia”.

También aseguró que para cualquier gobierno transformador de contar con el apoyo del pueblo, pues “nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros”.

“Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o títeres de quienes se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país”, puntualizó.

111 aniversario de la Revolución mexicana: la primera revolución social del siglo XX. https://t.co/rc7Q48PJtO — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 20, 2021

Comparó la “intensa campaña en su contra emprendida desde los medios informativos convencionales” con la guerra sucia que padeció Madero.