Guardia Nacional mata joven en Ciudad Juárez; agentes dicen que actuaron ‘al verse en riesgo’

Un joven murió luego de recibir un disparo por parte de un elemento de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, al cruzar la frontera desde Estados Unidos hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, el fin de semana pasado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que, “de acuerdo a lo narrado por los oficiales presentes”, el elemento de la Guardia Nacional accionó su arma “al verse en riesgo”, pues el joven presuntamente apuntó con un arma corta al oficial.

Sin embargo, se investigará la actuación del elemento de la Guardia, para definir si tiene responsabilidad por la muerte, refirió la Fiscalía.

La mañana de este lunes el Diario de Juárez publicó una entrevista en video con el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, donde señaló que el joven no accionó ningún arma de fuego.

“No tuvo la oportunidad de accionarla”, dijo el funcionario, sin precisar si el joven tenía armas en su poder o de qué tipo.

Explicó que esto se pudo establecer dentro del trabajo pericial, con base a videos obtenidos del lugar de los hechos.

En su comunicado, la Fiscalía refirió que “el mismo oficial” que disparó le “brindó auxilio al joven y fue conducido a un hospital para que recibiera atención médica”, aunque no logró sobrevivir.

En relación con lo ocurrido, detalló la Fiscalía, se aseguraron dos armas cortas: “Un arma corta tipo pistola, camuflaje cafe, con estrellas Glock, con la leyenda “Made in USA Glock in Smyrna Ga 9 x19 USA”, cargador metálico negro 9mm; un arma corta tipo pistola color negro con la leyenda “Made in Austria Glock in Smyrna Ga 43x austria 9×19”, con cargador metálico color negro 9mm”.

No ha sido plenamente identificado

De acuerdo con El Heraldo de Chihuahua, el joven fue identificado como Juan, de 18 años, y llevaba una mochila al ingresar a México.

Los hechos se registraron en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, cruce fronterizo de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según el relato de este medio local, el joven presuntamente evadió un retén y corrió, y luego se dio la confrontación con elementos de la Guardia.

El informe oficial señala que el incidente ocurrió la tarde del sábado 20 de noviembre, aunque medios de comunicación locales lo atribuyen al viernes 19 por la noche.

Luego de recibir la herida de bala, Juan Carlos fue llevado aún con vida a un hospital pero minutos después se reportó su fallecimiento.

La Fiscalía informó que “se revisa si habría responsabilidad por parte del elemento de la Guardia Nacional”.

Carrasco Chacón explicó además que el cuerpo del joven no había sido reclamado por familiares.