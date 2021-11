Legisladores exigen castigo a funcionarios por negligencia en inundación de Tula

Legisladores y dirigentes nacionales de partidos políticos exigieron que funcionarios federales y locales involucrados en la toma de decisiones que provocaron la inundación de Tula, el pasado 6 de septiembre, y la muerte de 14 personas rindan cuentas y sean sancionados.

“Los 14 muertos en el hospital (del IMSS en Tula) es negligencia criminal y tiene que ser investigado y castigado”, sostuvo Xóchitl Gálvez, senadora del PAN por Hidalgo. “Es la suma de muchas negligencias criminales que llevaron a la muerte de 14 personas, es la descoordinación que hay en el gobierno”.

“Que la autoridad investigue a las autoridades de la Conagua (Comisión Nacional del Agua) que no haya llevado a cabo las gestiones necesarias, porque hubo mucha gente muerta y es lamentable, y la Fiscalía General de la República debe hacer su trabajo, que se investigue a los responsables y se actúe conforme a derecho”, dijo por su parte el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro.

Animal Político publicó esta semana que el desbordamiento del río Tula no se debió a lluvias atípicas, sino a que la Conagua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) activaron el sistema de drenaje metropolitano para expulsar aguas pluviales y residuales de la capital a fin de evitar inundaciones en esta zona.

Documentos oficiales consultados demuestran que hubo descoordinación entre autoridades, principalmente de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y que no hubo alertamientos contundentes a la población sobre el riesgo que enfrentaba. Testimonios también dan cuenta de que, en el momento de la inundación, personal del IMSS pidió auxilio a su propia institución, al gobierno de Hidalgo y al alcalde de Tula, sin que nadie los atendiera.

Tanto la Procuraduría General del Estado de Hidalgo como la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron sendas carpetas de investigación por homicidio culposo para indagar las causas de la muerte de 14 pacientes del IMSS internados por Covid y que dependían del suministro de oxígeno.

Los dirigentes del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, se sumaron a la condena de las posibles omisiones administrativas y exigieron también garantías de sanción a los funcionarios responsables.

“Primero, expresar todo nuestro respaldo a la gente de Tula, toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en todas las acciones legales que se emprendan, porque claro que tienen que haber sanciones”, ofreció Cortés.

“Debería de haber consecuencias de carácter legal y penal, que se hagan cargo de los muertos”, dijo Zambrano, “que se investigue qué ha pasado con los fondos que le quitaron al Fonden, que investiguen desde la Fiscalía Anticorrupción de quién es la responsabilidad de que haya pasado esta tragedia, que la FGR indague y establezca las responsabilidades que corresponden sobre a quién se le deben cargar las 14 personas que fallecieron, ahí es donde veremos si efectivamente este gobierno quiere erradicar la corrupción y la impunidad y quiere estar de lado de los más necesitados”.

“Quisieron salvar a Sheinbaum”

La senadora Gálvez presentó en 2019 un punto de acuerdo en el que exigió al gobierno federal explicar qué acciones estaba llevando a cabo para armonizar la capacidad de carga que podía soportar el río Tula con el tamaño de las aportaciones de agua enviadas a través del Túnel Emisor Oriente (TEO), como había ordenado la Semarnat desde 2017.

En respuesta, la Conagua respondió que estaba trabajando en “un nuevo proyecto” pero no aportó pruebas ni mayores detalles de ello. El TEO fue puesto en funcionamiento por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2019 sin implementar las medidas que garantizaran que el río Tula no fuera a desbordarse.

“El TEO, que es el que inauguró López Obrador, no podía entrar en operación hasta que se hicieran las obras de mitigación, porque ese túnel se hace para que no se inunde la CDMX, que está bien, pero el problema es que ibas a inundar Tula, y la medida de mitigación habla de que se tenía que revestir el río Tula, pero implicaba derribar miles de árboles”, comentó Gálvez en entrevista.

“Nosotros lo que proponíamos era que tenía que haber un manejo distinto de ese túnel y no devastar toda la parte ecológica de Tula, y una de las cosas que nosotros proponíamos era dragar el río Tula, porque está muy azolvado, sin necesidad de revestirlo de concreto, pero ya nunca contestó ni Semarnat ni Conagua nada relevante”.

La panista cuestionó que, si el gobierno federal era consciente de que el río Tula no podría soportar las emisiones del TEO, no se hayan tomado medidas de alertamiento y evacuación oportuna de la población.

“Aquí el error es el manejo de las compuertas, sí hay una responsabilidad de la Comisión (de Drenaje Metropolitano) porque, yo no sé si políticamente no quisieron afectar a Claudia Sheinbaum después de lo del Metro (el derrumbe de un tramo de la Línea 12) provocando inundaciones severas, políticamente le iba a generar un daño.

“Pero, si lo iban a hacer, mínimo debieron avisarle al alcalde de Tula para que prepara la evacuación de las personas, porque lo hicieron con alevosía, premeditación y ventaja, lo hicieron con conocimiento de causa de lo que iba a pasar, sin avisarle a Protección Civil de Hidalgo y al presidente municipal para que evacuara, para empezar, el hospital de Tula”, dijo la senadora hidalguense.

Reclaman abandono a damnificados

Los legisladores y dirigentes partidistas acusaron que los apoyos a los damnificados han sido lentos e insuficientes debido a las dificultades que representa la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Testimonios de damnificados indican que el gobierno federal comenzó a repartir apoyos por 10 mil pesos hasta dos meses después del desastre, aun cuando el presidente López Obrador prometió que la ayuda sería de 35 mil pesos.

“Quitaron el Fonden, se tenía en nuestro país un fondo para desastres naturales, fondo con reglas para cuando hubiera incendios, inundaciones, temblores, calores extremos, sequias extremas o cualquier desastre natural. Lo quitaron. Era una póliza de tranquilidad para muchos mexicanos, porque cuando no tiembla, llueve o hay sequías y se ocupan este tipo de fondos; lamentablemente, el caso de Tula demuestra que fue un grave error desaparecer el Fonden, y muestra de cuerpo entero a un gobierno que no escucha a la gente, que no tiende la mano”, sostuvo el dirigente del PAN, Marko Cortés.

Espinoza Cházaro, coordinador del PRD en San Lázaro, indicó que la alianza Va por México, formada por su partido con el PRI y el PAN, incluyó en su “presupuesto alternativo” una bolsa de 3 mil millones de pesos para la reconstrucción de Tula, misma que, hasta ahora, no ha sido aceptada por el bloque morenista.

“Han dejado morir sola a la gente de Tula con problemáticas de la CDMX, de la metrópoli, descargándoles allá (aguas negras) sin avisos previos, y hoy los dejan solos”, comentó.

“El problema tiene que ver con una falta de infraestructura hidráulica del TEO, pero hemos recurrentemente planteado que eso no se atendió y por lo tanto necesitamos resolver ahora el tema de la contingencia ante la falta del Fonden. Tula necesita un tratamiento especial, el presidente prometió 35 mil pesos por persona y no ha llegado ningún recurso a Tula”.

El dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, y la senadora Gálvez, del PAN, coincidieron en que el fideicomiso del Fonden era un mecanismo que permitía al gobierno obtener recursos de manera pronta y ágil para ayudar a la población tras algún desastre.

“Es condenable que el partido en el gobierno, que tanto dice que se preocupa por la gente y que lucha por los pobres, no esté atendiendo la tragedia en la que perecieron 14 personas, y que todo se debió en lo fundamental a una negligencia, a una irresponsabilidad por el manejo de los caudales de agua que se soltaron irresponsablemente y que llevaron a que esto sucediera. No quieren otorgar recursos, no quieren restituir el Fonden”, criticó Zambrano.