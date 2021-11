Lorenzo Córdova y representante de Morena discuten en sesión del INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y el representante de Morena en el INE, Eurípides Flores, mantuvieron una discusión en la sesión extraordinaria del Instituto, que terminó con el cierre del sonido durante la intervención del morenista.

En su participación en la sesión, Flores señaló que Córdova utilizaba cualquier oportunidad o coyuntura “para difundir fake news” sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y los recursos que se le destinaron al Instituto,

Advirtió que Morena utilizaría, todas las oportunidades que tenga, para desmentir “la serie de falsedades” del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Ante ello, Lorenzo Córdova lo interrumpió, pidió una moción de procedimiento porque ese no era el tema de la sesión y solicitó al morenista que se ciñera a la legalidad, así como al secretario Ejecutivo informar cuál era la punto que ocupaba en la sesión.

Flores le advirtió que estaba interrumpiendo la intervención de un partido político.

“En mis atribuciones, le voy a suspender, a retirar la palabra señor representante. Cíñase a las normal”, reviró Córdova.

Ante la negativa de Flores, Córdova pidió apoyo técnico para interrumpir y quitar el sonido al representarte de Morena.

“Le voy a pedir señor representante, que en aras de la cordialidad, no me haga ejercer el reglamento y por primera vez en la historia de esta institución tenga que aplicar un reglamento que no quiero aplicar. Le voy a pedir, señor representante, respeto a la investidura…y se ciña al reglamento”, dijo Córdova.

“Está usted siendo autoritario, señor presidente”, afirmó el morenista.

El secretario Ejecutivo informó que el punto del orden del día era el Proyecto del dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo del INE respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las precandidaturas del municipio de la Yesca, del proceso local extraordinario 2021 del estado de Nayarit.

Tras el debate, se declaró un receso.

A través de su cuenta de Twitter, Flores denunció que fue censurado en su intervención en el Consejo General del INE; aseguró que le retiraron la voz en la sesión extraordinaria mientras al PRIAN se le permite expresarse con amplia libertad.

“Es una afrenta a la democracia y a la libertad de expresión”, escribió en la red social.

#SesiónINE| @lorenzocordovav censura mi intervención en el Consejo General del INE. Me retiraron la voz mientras al PRIAN se le permite expresarse con amplia libertad en cualquier punto, cuando quieren. Es una afrenta a la democracia y a la libertad de expresión. Va más Info 👇 pic.twitter.com/yV4pSpxAcr — euripides flores (@euripidesf) November 19, 2021

El 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, en el que se incluye un recorte al presupuesto del INE de 4 mil 913 millones de pesos.

Ante ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova informó que el Consejo General del INE promoverá acciones jurídicas por el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos para el organismo electoral en 2022.