Reembolsan solo el 11% de Tandas del Bienestar; darán 80 mil créditos en 2022

Tras de quedar fuera del Presupuesto 2022, el presidente Andrés López Obrador informó que el programa de las Tandas para el Bienestar operará en 2022 con los reembolsos que los beneficiarios han hecho, sin embargo, estos apenas suman 800 millones de pesos, es decir, solo el 11% de los 7 mil 033 millones de pesos que se han destinado a este programa social entre 2019 y 2021.

El 14 de octubre pasado, el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que esta política social no desaparecerá -luego de que se advirtiera que no estaba contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que envió a la Cámara de Diputados-. “Se piensa que con el pago de los créditos que se han entregadose puede mantener (el programa), es como un fondo revolvente. No va a alcanzar, esa es la verdad, pero vamos a ver si se amplía y conseguimos fondos, si hay una transferencia de recursos”, dio a conocer el presidente.

Animal Político solicitó vía transparencia conocer a cuánto ascienden estos recursos y cuáles son las metas de apoyos a entregar para el 2022.

“Al día de hoy se estima que el recurso por reembolsos a inicios de 2022 será de aproximadamente 800 millones de pesos para el otorgamiento de 80 mil tandas de 10 mil pesos cada una”, informó la Secretaría de Bienestar en la solicitud de información folio 330025821000246 con fecha del 8 de noviembre.

Basta recordar que el 5 de marzo de 2020, también en conferencia matutina, la ex encargada del programa, Rocío Mejía Flores, dio a conocer que para esa fecha se contaban con 3 mil 420 millones de pesos en reembolsos que sumados a los 2 mil 500 millones que tenían de presupuesto, les permitiría otorgar más de 453 mil apoyos durante el 2020.

Para inicios de 2022 se estima que los reembolsos apenas sumarán 800 millones.

En la segunda entrega de fiscalización a la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió la falta de mecanismos de control y seguimiento que garantizaran que los reembolsos que hacían los beneficiarios del programa en efecto regresaran a las arcas del gobierno.

Según la auditoría, al menos durante 2020 y mientras estuvo operado por la Secretaría de Economía (SE) se puede afirmar que los beneficiarios cumplieron con sus pagos con el objetivo de que cuando terminaran de pagar pudieran acceder a un crédito mayor, sin embargo, no se cuenta con las herramientas de control que confirmen que al final del día todos esos recursos en efecto fueron reintegrados a la Tesorería federal.

El programa Tandas para el Bienestar ha beneficiado, de enero 2019 a junio del 2021, a 971 mil 873 personas. A todas ellas se les ha entregado un apoyo de 6 mil pesos pues ningún beneficiario ha accedido a créditos mayores, documentó Animal Político en septiembre pasado.

En promedio, cada año este programa beneficio a 320 mil personas, sin embargo, para el 2022 apenas llegará a 80 mil personas pues solo para ellos les alcanzará con los 800 millones de pesos de reembolsos con los que disponen.

Los Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como Tandas para el Bienestar, es uno de los programas prioritarios del gobierno federal que tiene como objetivo apoyar económicamente a los pequeños negocios del país a través de créditos sin intereses.

En un primer momento los beneficiarios reciben 6 mil pesos que pueden pagar en mensualidades de 600 pesos a lo largo de un año. Cuando liquidan esa deuda, son candidatos para recibir un apoyo de 10 mil pesos con la misma dinámica: pagos mensuales de mil pesos. Después podrían acceder a 15 mil y hasta 20 mil pesos.

Sin embargo, hasta junio pasado ningún beneficiario ha accedido a un crédito mayor de 6 mil pesos. Incluso, beneficiarios explicaron a Animal Político que suman uno o dos años -tras pagar el primer préstamo- esperando recibir la siguiente ayuda sin que a la fecha les informen si la recibirán o no.

Diana, por ejemplo, atiende una papelería y tienda de uniformes en Milpa Alta. Hace más de año y medio terminó de pagar el primer préstamo de 6 mil pesos, sin embargo, a la fecha aún no tiene claridad si recibirá la segunda ayuda.

“Pasó la señorita con otro joven a entrevistarme a principios de noviembre para que me den el apoyo de 10 mil, pero todavía no saben cuándo van a darlos; según que ahora sí para mitad de diciembre, pero no es seguro”, comentó la mujer.

Según explicó, en la pandemia su negocio se vio severamente afectado, por lo espera su crédito de 10 mil pesos para sacarlo de nueva cuenta adelante.