La renuncia de Santiago Nieto fue por el 'qué dirán' los adversarios, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la dimisión de Santiago Nieto, de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue motivada por las posibles críticas de la oposición sobre su boda.

“No podemos tolerar nada porque imagínense, nuestros adversarios estarían dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad. Y que la boda y que aviones privados y que el dinero del señor Ealy Ortiz; y quienes más fueron a la boda, y que no hay austeridad”, enumeró el mandatario.

Aclaró que Nieto no es un funcionario con malos antecedentes, sino que es una persona crítica, pero fueron las circunstancias las que lo llevaron a abandonar su puesto.

“Nuestros adversarios no se paran, no hacen diferencias, no es Santiago, somos nosotros, es el presidente”.

Desde Colima, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa matutina, López Obrador admitió que el extitular de la UIF es un abogado profesional y recto, al cual le tiene mucho respeto.

Al respecto: Servidores públicos deben actuar con austeridad y moderación: AMLO por boda de titular de la UIF

Sin embargo, recalcó que no se puede tolerar ningún acto “de extravagancias”, que vaya en contra de la austeridad republicana.

Santiago Nieto es "profesional, recto, le tenemos muchos respeto", pero no se pueden tolerar "actos de extravagancias" y que vayan en contra de la austeridad porque la gente ya está harta de eso, dijo @lopezobrador_. pic.twitter.com/FGlJV265ES — Animal Político (@Pajaropolitico) November 11, 2021

“Es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos o extravagancias porque la gente está harta de eso”, afirmó el presidente.

El mandatario señaló que no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción sin una buena fama pública, ya que esta es sinónimo de poder.

También aprovechó la oportunidad para hablar sobre el sucesor de Nieto, Pablo Gómez Álvarez a quien calificó de honesto y recto.

Ya antes había afirmado que fue una buena decisión que Santiago Nieto presentara su renuncia y que se hubiera elegido a Gómez como el nuevo titular de la UIF.

Boda de Nieto y posterior renuncia

El lunes se informó que Santiago Nieto Castillo dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y asumió el cargo Pablo Gómez Álvarez.

Esto, luego de que se diera a conocer que varios funcionarios acudieron a su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, en Guatemala, la que también derivó en la renuncia de Paola Lara, secretaria de Turismo de la Ciudad, por viajar en un avión privado.

Entérate: ‘En tiempos revueltos, silencio y moderación’: Santiago Nieto tras su renuncia a la UIF

A través de Twitter, el extitular de la UIF informó que decidió renunciar antes de que “pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros”, relacionados con su boda.

Tras dejar su cargo, Santiago Nieto afirmó que, en tiempos revueltos, el silencio y la moderación deben regir su conducta. Y aunque agradeció las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, dijo que primero debía enfocarse en decisiones personales y familiares.

Pablo Gómez comentó que ya se había reunido con Santiago Nieto Castillo para comenzar la entrega-recepción de la Unidad de Inteligencia Financiera.





