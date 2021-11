Renuncia la secretaria de Turismo de CDMX, Paola Félix; viajó en vuelo privado a Guatemala

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia, tras darse a conocer que viajó a Guatemala en un vuelo privado, lo cual sería contrario a la política de austeridad del actual gobierno.

En una tarjeta informativa detalló que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptó la renuncia de la funcionaria.

“Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, argumentó.

Félix Díaz dio a conocer este sábado que se encuentra en Guatemala en un evento social al que fue invitada y confirmó que viajó en un vuelo privado aunque negó que haya sido detenida.

El periodista Darío Celis aseguró que la funcionaria fue detenida el pasado 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala, al querer introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo.

“Es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”, escribió en sus redes sociales.

Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia. — Paola Félix Díaz (@LaraPaola1) November 6, 2021

El viaje coindice con la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y la consejera electoral Carla Humphrey, que se realiza este fin de semana en Guatemala.

De acuerdo con la revista Quién, se sabe que varios miembros de la cúpula de la política nacional viajaron a Guatemala, país que eligió la pareja para llevar a cabo su enlace matrimonial, en una iglesia de la ciudad de Antigua.

La funcionaria viajó a Guatemala mientras en la CDMX se realiza uno de los eventos turísticos más importantes para la capital del país: El Gran Premio de la Fórmula 1.

Se estima que la edición de este 2021 deje una derrama económica de 14 mil 375 millones de pesos.