Afuera de módulos de vacunación piden firmas para "ratificación" de mandato de AMLO

A la salida del macro módulo, en la Preparatoria 5 José Vasconcelos, en la Ciudad de México, ubicado para aplicar la tercera dosis de la vacuna COVID a los adultos mayores de 60 años, personas con camisetas de Morena, o sin vestir la de ningún partido, piden a quienes acaban de recibir la inmunización que participen, firmando, en la consulta para hacer realidad la “ratificación” de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señoras en grupo o solas se acercan, equipadas con un celular o solo con hojas, a quienes salen del módulo de vacunación. Les piden que firmen para que, el próximo 10 de abril, se realice la jornada de la ratificación de mandato del presidente, ejercicio para el que se requiere recabar las firmas equivalentes al 3% del padrón electoral del país, de al menos 17 entidades.

Lee: CDMX y Tabasco: únicos estados que tienen el apoyo necesario para la revocación de mandato

Afuera del módulo de vacunación en la Prepa 5, en la alcaldía Coyoacán, las mujeres promoventes de la consulta, que cierra el 25 de diciembre, entregan folletos con la fotografía del presidente López Obrador y la leyenda #QueSigaAMLO ¡Firma para hacer realidad la ratificación de mandato!, e invitan a la gente a firmar.

De quienes acceden, las promoventes de la consulta toman primero una fotografía de su credencial de elector por los dos lados, después del rostro de la persona, y luego le piden que firme en una app, trazando su firma con el dedo, o en una hoja.

De acuerdo con la página de información del INE, la revocación de mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía (para esto se hace la consulta previa) para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Este ejercicio es una de las promesas que el primer mandatario hizo desde su campaña, bajo el argumento de que el pueblo pone, el pueblo quita, López Obrador aseguró que lo promovería para que la gente rarificara su mandato o lo quitara como presidente.

El Congreso, con mayoría del partido del primer mandatario: Morena y sus aliados, aprobó la creación de la Ley de Revocación de Mandato, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de septiembre de 2021.

La ciudadanía que quisiera constituirse como promovente de la consulta para decidir si se hace el ejercicio para la revocación debió dar aviso de intención al INE entre el 1 y el 15 de octubre de 2021. Los promotores de la consulta pueden ser personas física o grupos de ciudadanas y ciudadanos constituidos en una organización o asociación civil. Aunque las de Prepa 5 traían en su mayoría camisetas de un partido político: Morena.

No todos los que salen de vacunarse en el módulo de la Prepa 5 se detienen a tomar el folleto de promoción de la consulta que les extienden las promoventes, otros lo agarran y siguen su marcha, algunos apresuran el paso mientras dicen: ya firmé, ya firmé”, unos más sí se detienen, ponen su firma y permiten que les tomen una fotografía a su rostro y su credencial de elector. En una hora, una de las señoras promoventes de la consulta logra recabar al menos diez firmas.

En otro de los centros de vacunación, ubicados en la capital del país, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en el IPN, no hay nadie pidiendo firmas para la consulta, pero en la Prepa 5 sí.

Te puede interesar: Es revocación y no ratificación de mandato, como promueve Morena

Quienes son abordados por las mujeres que promueven ahí la consulta dicen que adentro, en el módulo de vacunación, no les condicionan la dosis a que firmen para que se haga la revocación de mandato, quienes firman lo hacen porque quieren, aunque hay quien no tiene muy claro para qué está poniendo su firma.

“Me dijeron que si quería poner mi firma para que el 10 de abril se quede el mismo presidente, y sí firmé para que con mi voto gane el presidente”, dice la señora Emma Gómez.

Otra señora cuenta que le dijeron que la firma es para que el presidente López Obrador se quede otros tres años, “pero no te obligan a firmar ni te condicionan la vacuna, de hecho fue acá saliendo donde me pidieron mi firma y la fotografía de mi credencial de elector”.

La señora Rosa Ancira Jiménez dice que adentro, en el módulo de vacunación, no le dijeron nada de la firma para la ratificación de mandato. “Afuera sí están invitando, pero ya depende de uno. Me invitaron que si podía firmar para el mandato, si sigue Obrador o no sigue, y sí di mi firma, porque en los otros mandatos no veía nada, pero este año sí. A mí ha ido bien. Yo no tengo tarjeta de ayuda ni nada, pero mi mamá la tiene y de ahí me convida de su ayuda, despensa, por eso me ha ido bien”.

Úrsula, otra señora que acudió a vacunarse y que accede a la entrevista, dice también que adentro no dicen nada de la consulta para la revocación de mandato, pero a la salida sí invitan a la gente a poner su firma y permitir que le tomen una fotografía a su credencial de elector. “Allá adentro no piden eso. Acá afuera nos pararon para eso, y yo sí firmé”.

También la semana pasada, en la entrega de la pensión para adultos mayores, en el módulo instalado para esto en el Teatro Algarabía, en la explanada del Palacio Municipal de Tlalnepantla, en el Estado de México, personas vestidas con playeras de Morena o con ropa sin logos de partidos pedían a las personas, que salían después de cobrar su pensión, participar, poniendo su firma, en la consulta para la revocación de mandato.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.