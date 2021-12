AMLO pide al INE 'cumplir con el mandato constitucional' de realizar consulta de revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “lamentable” que el Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la realización de la revocación de mandato, aludiendo falta de presupuesto.

“La revocación de mandato, la consulta popular, el plebiscito y el referéndum son parte esencial de la democracia. Es lamentable, es penoso que el órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga”, expresó durante su conferencia matutina.

De acuerdo con el mandatario, la falta de presupuesto se motiva en que los consejeros del INE “ganan el doble de lo que yo gano, y tienen muchísimas prestaciones ahora de fin de año”, y afirmó que “deben de tener recursos, porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta”.

En opinión del presidente, el órgano electoral podría instalar solo 10 mil, 20 mil o 30 mil casillas, aunque no fueran las que inicialmente se habían contemplado, “pero cumplir con el mandato constitucional”.

“No puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuesto no quieran hacer la consulta, o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes. Ojalá y esto se resuelva, y no le hace que lleve tiempo. Podrían los del Tribunal Electoral resolver pronto… a mí si me gustaria que no cambiaran la fecha (de la revocación de mandato) que es el 10 de abril”, señaló.

El pasado viernes, el INE avaló posponer el ejercicio de revocación de mandato, argumentando que un déficit de 3 mil 327 millones de pesos impide avanzar en las actividades de este proceso en las condiciones óptimas.

Luego del anuncio de la decisión, gobernadores y la jefa de Gobierno del partido Morena pidieron al Instituto reconsiderar su postura, mientras que la Cámara de Diputados anunció que presentará una queja contra el órgano.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal planteó que el INE negocie con la Secretaría de Hacienda más recursos para que se realice el ejercicio.