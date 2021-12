AMLO niega que haya mandado a investigar a funcionarios ante la FGR

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su administración nunca ha mandado a investigar a ningún funcionario ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia mañanera, el mandatario federal dijo que no están investigando a nadie y que la única recomendación que hace desde su gobierno es que si algún funcionario sabe algo o les llegó información, que procedan ante las autoridades.

“Si hay una denuncia o una solicitud de información de un gobierno extranjero tienen que proceder y notificarlo a la autoridad competente porque si no nos convertimos en cómplices. Yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente”, dijo.

López Obrador señaló que en su administración sólo pide cautela con funcionarios vinculados con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, o con aquellos funcionarios que tienen procesos penales abiertos de sexenios anteriores.

Esta mañana, @lopezobrador_ aseguró que nunca ha mandado a investigar a nadie ante la FGR desde que llegó a la presidencia y señaló que la única recomendación es que si existe una denuncia, se debe proceder. pic.twitter.com/fouRp2CLEm — Animal Político (@Pajaropolitico) December 29, 2021

El mandatario federal afirmó que no busca perseguir a nadie y que en su mandato hay “cero represión, cero censura”.

Descarta que investigación de FGR atente contra autonomía del INE

Minutos antes, se le cuestionó al presidente sobre la investigación que abrió la FGR en contra de seis consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) por posponer la Revocación de Mandato.

López Obrador descartó que esa indagatoria se trate de una amenaza a la autonomía y libertad del INE y celebró que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y quien presentó la denuncia penal contra el Instituto ante la Fiscalía, ya va a retirarla.

“Ya aceptó el legislador (Sergio Gutiérrez Luna) que presentó esta denuncia penal, retirarla”, aseguró.

El mandatario de la República exhibió una serie de tuits que hizo el diputado del PAN Santiago Creel, en los que califica la investigación contra los consejeros electorales como “un grave error”.

Tras mostrar tuits del diputado Santiago Creel en los que se opone a la denuncia contra los consejeros del INE, @lopezobrador_ lo acusó de hacer lo mismo cuando fungió como secretario de Gobernación de Vicente Fox y lo desaforaron. pic.twitter.com/W4SOF4jqHp — Animal Político (@Pajaropolitico) December 29, 2021

El presidente de la República criticó el papel de Creel cuando fue secretario de Gobernación y a “las barras de abogados y toda esa esfera de conservadores” porque “ellos hicieron lo mismo” cuando se inició el procedimiento de desafuero contra él cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Ninguno de ellos dijo nada… Esto me lo hicieron a mí y hay pruebas”, comentó.

“Ellos hicieron los mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron. Ni modo que Creel no se enteró cuando (Vicente) Fox mandó llamar al presidente de la Corte, Mariano Azuela, para darle instrucciones de que me desaforaran”, agregó.

