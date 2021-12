AMLO propone contratar encuestadoras para realizar consulta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso realizar una colecta para contratar encuestadoras y que ellas realicen el ejercicio de revocación de mandato, en caso de que el Instituto Nacional Electoral no pueda.

Señaló que la consulta de revocación de mandato “va a haber, de una forma u otra”, porque es un mandato constitucional.

En conferencia de prensa, señaló que podrían ser 10 o 5 encuestadoras, quienes podrían hacer las entrevistas vía telefónica y otra parte domiciliaria, y que no llevaría mucho tiempo realizarla.

“Que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntará lo mismo: ‘quieres que siga de presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie’.

“La democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue; se porta mal, para fuera. Cómo modifican el principio que ya está en la Constitución, dicen no tenemos dinero y por eso no la vamos a hacerla, pues están violando la Constitución. Sino la hacemos nosotros, los ciudadanos”, dijo.

El presidente @lopezobrador_ habló sobre una colecta para contratar a diez empresas encuestadoras y que pregunten lo mismo que en la consulta de la revocación de mandato. pic.twitter.com/tQ8xO4jH9I — Animal Político (@Pajaropolitico) December 29, 2021

Entre las encuestadoras que podrían participar están Parametría, Buendía, Consulta Mitofsky y Arias; dijo que serían las que “menos cuchareen o que no cuchareen y que no le pongan levadura”.

Celebra retiro de denuncia contra consejeros del INE

El mandatario federal celebró “la buena actitud” del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al desistir de la denuncia interpuesta contra los consejeros electorales que votaron por suspender el ejercicio de la revocación de mandato.

Afirmó que no hay que perseguir a nadie y que debe de haber libertad, “cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse paladines de la libertad cuando no lo son, son muy reaccionarios y no generalizo, puede haber liberales y gente con criterio”.

El presidente @lopezobrador_ celebra "la buena actitud" de Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, al retirar la denuncia contra los consejeros del INE que votaron por suspender la revocación de mandato. pic.twitter.com/fJIEZM2G4b — Animal Político (@Pajaropolitico) December 29, 2021

El 23 de diciembre, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra consejeros electorales que votaron por suspender la revocación de mandato, ante falta de presupuesto.