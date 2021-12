AMLO recomienda a la gente reunirse con familiares y amigos 'con cuidado'

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la gente a reunirse con familiares y amigos, pero “con cuidado”. Esto, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a la población mundial a cancelar eventos para evitar la propagación del virus.

“Deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aún cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos. Es muy importante vernos”, expresó este martes el mandatario durante su conferencia matutina.

El presidente @lopezobrador_ llamó a las familias a reunirse, con cuidado, en estas fiestas decembrinas, a pesar de la "polémica" por la variante ómicron de COVID. pic.twitter.com/pf4y00rW5W — Animal Político (@Pajaropolitico) December 22, 2021

Dijo que le da gusto que desde el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y hasta ahora, “está el centro (de la Ciudad de México) lleno. La gente está contenta. También son fechas en las que nos embargan las tristezas… pues hay que reunirnos con familiares, con amigos para atemperar esas tristezas, hacer a un lado esas nostalgias que no nos traen buenos recuerdos y sí estar juntos, todos juntos”.

"Está la gente contenta", dijo @lopezobrador_ y señaló que le da mucho gusto que en estas fechas la Ciudad está llena. pic.twitter.com/7bmWVjMaVZ — Animal Político (@Pajaropolitico) December 22, 2021

También habló de sus deseos de fin de año: “que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos y que demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto”.

Te puede interesar: COVID: ¿qué tan efectivas son las vacunas contra la variante ómicron?

Apenas esta semana, el director de la OMS, Tedros Adhanom, habló del alto riesgo de que suban los casos de COVID en el mundo por vacaciones y fiestas decembrinas. Sus palabras fueron: “Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, que celebrar ahora y estar de luto más tarde”.

Desde Ginebra, explicó que la variante ómicron -de la cual hay en México, hasta ahora, por lo menos 25 casos- “se está propagando significativamente más rápido que la delta”, y que es “más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de COVID puedan infectarse o reinfectarse”.

Sin embargo, en México los eventos no serán cancelados. En la capital del país, la jefa de Gobierno señaló que no se suspenderán celebraciones ante la variante ómicron, ya que no hay ningún indicador que alerte que los casos van al alza.