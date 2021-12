“Más ciencia, menos obediencia”: marchan cientos al Conacyt para defender al CIDE, pero nadie los recibe

Como parte de las acciones de resistencia en contra de la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cientos de alumnos y académicos -acompañados de familiares y amigos- marcharon sobre Insurgentes Sur rumbo a las oficinas centrales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

¡Conacyt date cuenta, el CIDE está en la puerta! La protesta llega a las instalaciones del @Conacyt_MX.

El jueves pasado, y luego de que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, desairara la mesa de diálogo a la cual fue convocada por parte del profesorado del centro de investigación, se lanzó la convocatoria para marchar rumbo a su oficina para reiterar el rechazo a su decisión de nombrar a Romero Tellaeche como director general del CIDE.

El contingente fue encabezado por Jean Meyer, profesor emérito de la división de historia del CIDE.

“Más ciencia, menos obediencia”, “Romero, entiende, el CIDE no te quiere”, “A ti no te eligieron, a ti te impusieron”, “El CIDE es primero, saquen a Romero”, “Yo defiendo al CIDE, no nos politicen”, “¿Por qué nos politizan si somos el futuro de América”, son algunas de las consignas que gritaron desde el Parque Hundido antes de llegar a las instalaciones del Conacyt.

La movilización se llevó a cabo de forma pacífica y a su llegada al Conacyt los manifestantes lanzaron una serie de consignas antes compartir su pliego petitorio.

Las demandas

La comunidad estudiantil solicita la remoción inmediata de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE y con ello un nuevo proceso para elegir a un sustituto, no represalias por ejercer su derecho a manifestarse, y la conformación de una Asamblea Estudiantil que participe en los proceso administrativos y en la toma de decisiones del centro de investigación.

Los profesores, conformados en la Asamblea Académica Permanente, piden interlocución directa con la Secretaría de Gobernación, apego a derecho de la comunidad encargada de dirigir la política científica y que se detenga el acoso a los 31 investigadores denunciados ante la Fiscalía General de la República.

El sindicato del personal académico del CIDE solicita que cesen las descalificaciones e intimidaciones, respeto a las condiciones del contrato colectivo de trabajo; y el respeto al Estatuto del CIDE, a las libertades de investigación, cátedra y expresión.

Los hechos

El 29 de noviembre, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE y en la que no se sometió a votación, Álvarez-Buylla designó a José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE.

La decisión que se tomó sin escuchar la voz de los alumnos y en la que también se obvió la auscultación interna que revelaba menor apoyo docente al economista, causó el enojo y molestia de los alumnos quienes pacíficamente tomaron las instalaciones del CIDE Santa Fe.

Desde ese día, tanto profesores como alumnos han convocado a la directora del Conacyt y a Romero Tellaeche una mesa de diálogo, sin embargo, sus convocatorias han sido ignoradas.

La noche de este jueves, en la víspera de la marcha, Romero Tellaeche se presentó en las instalaciones del CIDE Santa Fe en donde pretendía entregar a la seguridad del plantel una lista con los nombres de los trabajadores y estudiantes activos en la institución a fin de que fuera de esa lista no se permitiera el ingreso a personas ajenas al centro de investigación.

Los estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones se negaron a recibir estas listas y le solicitaron que les firmara una carta de no represalias en contra a la comunidad estudiantil, sin embargo, el director general se negó y condicionó el diálogo a la entrega de las instalaciones.





