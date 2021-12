INE debe ajustar su presupuesto para cumplir con revocación de mandato: Corte

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que hacer los ajustes necesarios a su presupuesto de 2022, para cumplir el mandato legal de realizar la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De lo contrario, dijo el ministro, caería en responsabilidades penales por no cumplir el mandato.

“Es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, resolvió el ministro.

Sin embargo, la decisión de la Corte sobre esta controversia aún no está definida pues falta su análisis de fondo.

El 7 de diciembre, el INE presentó una controversia constitucional ante la Corte por el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el organismo para el próximo año.

Argumentó que la realización de la revocación de mandato, conforme a los parámetros legales previstos, es “imposible”, pues requiere de condiciones similares a las necesarias para una elección presidencial.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta resolución, que calificó como “un precedente histórico”, independientemente del resultado, pues son las bases para una “democracia participativa”.

Dice @lopezobrador_ que la resolución de la SCJN sobre la realización de la consulta de revocación de mandato es "un precedente histórico", independientemente del resultado. Son las bases para una "democracia participativa", asegura. pic.twitter.com/DUR9bgwhHC — Animal Político (@Pajaropolitico) December 15, 2021

“Es un avance, porque nos ha costado mucho establecer la revocación de mandato porque durante todo el periodo neoliberal siempre se habló de la democracia participativa, puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña, plebiscito, consulta, revocación de mandato, pero era puro choro mareador” aseguró el mandatario.

“Entonces, el que se haya logrado esto es un hecho histórico. El INE acudió a la Corte argumentando que no podía llevar a cabo la consulta porque no tenía presupuesto y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta, que el presupuesto no puede ser pretexto para no cumplir con un mandato constitucional”, sostuvo.

Asimismo, dijo que el bloque conservador está apostando a que no se lleve a cabo la revocación. “En una de esas llaman a no votar”. Por el contrario, sostuvo, Frena está recogiendo firmas para le quiten la Presidencia.





