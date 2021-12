Gobernador de Jalisco propone creación de SAT estatal; busca cambiar pacto fiscal

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó una iniciativa de reforma para revisar los convenios de coordinación fiscal entre Jalisco y la Federación, y la creación de un Sistema Tributario Administrativo (SAT) Estatal.

La iniciativa surge tras la votación del pacto fiscal, la cual no fue vinculante porque no obtuvo los votos necesarios y que promovía la salida de Jalisco del acuerdo con la Federación por considerar que no se le entregan los recursos necesarios.

“Será el inicio inmediato de la conformación de la Administración Tributaria de Jalisco, es un tema técnico el que vamos a empezar a trabajar, sea cual sea el futuro del convenio de coordinación fiscal con la Federación”, dijo el gobernador de Jalisco durante la rueda de prensa, en la cual aseveró que el 2022 será el último año del estado en el convenio de coordinación fiscal.

Además, el mandatario anunció el inicio de una campaña de actualización del domicilio fiscal de empresas que producen en Jalisco.

“Hay muchas empresas que producen en Jalisco y que tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México o en otro lugar, queremos que a través de esta campaña podamos tener una idea del tamaño real de la economía de nuestro estado”, agregó Enrique Alfaro.

Insistió que con estas acciones no se busca que se den menos recursos a otros estados, sino que los fondos sean menos centralizados por la Federación.

Luego de anunciar la iniciativa de reforma y la creación del SAT estatal, dijo que buscará solicitar una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el mes de enero.

Anteriormente, la iniciativa de reforma había sido presentada en el mes de febrero ante el Congreso de Jalisco, pero no obtuvo suficientes votos para avanzar.

Enrique Alfaro reconoció que cuando se tenga una propuesta de coordinación fiscal creada desde el estado, buscará charlar con otros gobernadores para explicar su propuesta.

Como te contamos en esta otra nota, durante 2020, no solo el gobernador de Jalisco pretendía salirse del pacto fiscal, sino los gobernadores de Michoacán, Nuevo León y Aguascalientes, también integrantes de la Alianza Federalista.

Ese mismo año, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, propuso la creación de un Servicio Tributario Administrativo estatal y fue aprobado por el Congreso del Estado, según reportó el semanario Zeta.

Esta creación fue interpretada por la Federación como un desafío al SAT Central y permitió que Bonilla, nombrara como jefa del Servicio a Viridiana Soria Amador, quien anteriormente fue destituida de su cargo como jefa de la aduana de Tijuana, al ser identificada como parte del cártel aduanero de Baja California.

