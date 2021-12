INE reporta avance de 39% de firmas para revocación de mandato a través de aplicación

Hasta el 25 de diciembre, fecha límite para entregar firmas para la consulta de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó, de manera preliminar, 1.3 millones de firmas recabadas mediante la aplicación electrónica del organismo.

De acuerdo con el INE, desde el 1 de noviembre hasta esa fecha se reportaron un millón 382 mil 031 “apoyos ciudadanos” recabados a través de la App, de los cuales un millón 080 mil 898 se verificaron de las lista nominal.

Lo anterior significa un avance de 39.19% respecto al total necesario para su realización, que debe ser de 2 millones 758 mil 227 apoyos.

Un millón 370 mil 872 fueron captadas por auxiliares y sólo 11 mil 159 firmas por medio de “Mi Apoyo”; sin embargo, 301 mil 133 firmas recibidas presentaron alguna inconsistencia.

“La validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible Revocación de Mandato del Presidente de la República, toda vez que los apoyos recabados a través de la aplicación en definitiva no son suficientes para alcanzar el umbral que se estableció en la Ley Federal de Revocación de Mandato”, detalló en su informe.

Entre las inconsistencias se detectó que la imagen no corresponde con el original de la credencial, se envió solamente el anverso o reverso, la imagen presentada no corresponde al físico de la credencial; así como imagen en blanco y negro o ilegible.

Además, que la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo, que tienen rostro no visible; firmas que no corresponden; inconsistencias entre los datos de la CURP y la Clave de Elector; apoyos duplicados del mismo promovente; registros solo en Padrón Electoral; bajas del Padrón Electoral y datos no encontrados.

En cuanto a la distribución por entidad federativa, el INE detalló que únicamente dos entidades han alcanzado el número mínimo de firmas requerido para la realización de la revocación de mandato: Ciudad de México y Tabasco.

En entidades como Colima, Nayarit y Sonora el número de firmas alcanzado es menor al 3% del número requerido en cada entidad. Lo anterior se suma a 13 entidades más en las que el número de firmas recabado no supera el 10% del mínimo requerido.

En total, 27 entidades tienen menos del 1% de las firmas de su Listado Nominal de Electores.

Cabe aclarar que se requieren las firmas de apoyo del 3% de la Lista Nominal de Electores de al menos 17 de las 32 entidades.

Al 25 de diciembre, el INE recibió aproximadamente 2 mil 398 cajas con firmas en formatos físicos, las cuales serán cuantificadas y valoradas por la autoridad electoral.





