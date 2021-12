No es el 68 y no soy Díaz Ordaz, dice AMLO sobre conflicto en el CIDE

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay un “despropósito” de quienes quieren comparar el movimiento del 68 con las protestas de estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En conferencia de prensa, acusó que hay “deshonestidad intelectual” de los académicos y escritores que hacen esta comparación.

Afirmó que él no conoce al director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, ni se mete en el conflicto porque tiene suficiente trabajo, sin embargo, señala que ya ve venir que dirán que es “Andrés Manuel Díaz Ordaz”.

“Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68, es un despropósito, pero además que lo estén planteando académico, Sergio Aguayo, los escritores del Reforma. Es mucha deshonestidad intelectual, no se puede decir ignorancia porque es gente que sabe de procesos políticos, son doctores en ciencia social, cómo no van a saber diferenciar una cosa con otra.

“Es un acto de deshonestidad de coraje porque como eran los intelectuales predilectos del régimen de corrupción de injusticia y privilegios, ahora están molesto con nosotros”, dijo.

En conferencia de prensa, afirmó que no se puede comparar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz ni con Alfonso Corona del Rosal.

El mandatario le sugirió a la jefa de Gobierno que no haya un solo policía durante las protestas de la comunidad del CIDE; señaló que los estudiantes están en su derecho a manifestarse.

“Con todo respeto, el finado Corona del Rosal cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Con todo respeto, al finado Díaz Ordaz, no, no se miden. Que se manifieste, le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no haya ni un solo policía, que no haya nadie, que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación”, dijo.

López Obrador pidió al Conacyt continuar tratando el asunto y ofreciendo diálogo a la comunidad del CIDE.

La comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) accedió hoy a la convocatoria que hizo la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a retomar el plan acordado de un encuentro público, pero condicionaron su realización a la renuncia del director general, José Antonio Romero Tellaeche.