Presidencia de Cámara de Diputado desiste de denuncia contra consejeros del INE por revocación de mandato

La Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, informó que desistió de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (INE) contra los consejeros electorales que votaron por suspender el ejercicio de revocación de mandato, ante falta de presupuesto.

En redes sociales, señaló que tras escuchar “con pluralidad, apertura y buena fe”, decidió tomar todas las acciones jurídicas para que no continúen las indagatorias penales.

“Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente”, escribió.

El 23 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia, por presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, contra los consejeros electorales que votaron por suspender la revocación de mandato.

Además, entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por presuntas irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron algunos servidores públicos del organismo.

Tras el hecho, las y los consejeros del INE calificaron de “muy preocupante” que el presidente de la Cámara de Diputados pretendiera convertir “un diferendo legal en una persecución penal”, con la denuncia ante la FGR.

Por lo que rechazaron toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía.

Denuncia era decisión estrictamente política: Murayama

El consejero electoral, Ciro Murayama, consideró que la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados se trató de una “decisión estrictamente política” y de “corte autoritario”.

Señaló que desistieron “tras la amplia reprobación pública a su pretensión”.

AMLO celebra decisión de retirar demanda contra consejeros

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó la decisión de Gutiérrez Luna y celebró el hecho.

“Que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputado, Sergio Gutiérrez Luna, que presenta una denuncia porque considera que es un delito que cometieron, lo reflexiona, a partir de que hay conformidad o lo consideran excesivo, y dice me retracto o ya no continua con la denuncia. No sé qué procedimiento utilizó, que no va a ratificar. Quien bien que lo hizo”, señaló.

