En manos de los trabajadores de Pemex está garantizar cambio sindical: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está en manos de los trabajadores el garantizar el cambio en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o mantenerse como están.

En conferencia de prensa, aseguró que las elecciones para elegir al nuevo de líder del sindicato serán limpias, libres y secretas.

“Esta en las manos de trabajadores si quieren mantener el mismo sistema o el cambio, porque se va a votar de manera libre y secreta, y nada de excusas de que me amenazaron, nada de que ya me llegó un volante en donde dice que si no voto por fulano, mengano o perengano me atenga a las consecuencias”, dijo.

Invitó a los aspirante a dirigir al sindicato petrolero a acudir a la mañanera, del 15 de enero, para que los conozcan los trabajadores e informen sus propuestas en tres minutos.

Afirmó que no habrá preguntas, para que no se pongan nerviosos, ni será banquillo de los acusados, sino es para que informen sus propuestas porque a veces no tienen foros para que los conozcan y solo los que tienen dinero pueden hacer publicidad, propaganda, volantes y carteles.

“Invitarlos aquí, tres minutos a cada uno, a ver a qué le tiran cuando sueñan mexicanos, qué planteas, en que ayudarán a los trabajadores o vas a seguir tu igual con la corrupción y vendiendo plaza, o realmente es un cambio”, dijo.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana elegirá a su nuevo líder el próximo 31 de enero de 2022

A través de la elección se elegirá al sucesor de Carlos Romero Deschamps, quien estuvo a cargo del Sindicato de Trabajadores de Pemex durante 26 años hasta su salida en 2019.

La jornada electoral se realizará el 31 de enero de 2022 con un padrón integrado por más de 89 mil trabajadores, quienes por primera vez podrán emitir su voto de manera electrónica.