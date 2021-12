Vacunas dan menos protección contra Ómicron, pero evitan enfermedad grave y muerte

Ómicron sí tiene una mayor transmisibilidad y las vacunas tienen una eficacia de solo 75% para prevenir la enfermedad sintomática cuando se trata de esta variante de COVID-19 pero protegen de cuadros graves y la muerte, confirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Instituto Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

Reyes Terán, expuso durante un seminario sobre las variantes del virus SARS-CoV2, que causa COVID-19, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de este miércoles, se presentaron estudios y resultados en lo que se concluye lo anterior.

Este miércoles hubo reuniones incluyendo una de la OMS, precisó el titular de CCINSHAE, en las que se analizaron las tres características más importantes para una variante de preocupación: su nivel de transmisión, la capacidad para evadir al sistema inmune y la patogenicidad (su capacidad para producir enfermedad).

El especialista recordó que fue el 26 de noviembre cuando la OMS designó a esta variante como de preocupación, por su mayor riesgo de reinfección y un aumento de casos en todas las provincias de Sudáfrica, donde se detectó por primera vez.

“Ómicron tiene mutaciones en la proteína spike (con la que se une a las células del receptor), por lo menos tiene 13 mutaciones en ese dominio. ¿Por qué preocupa esta variante? Porque con base en estudios, delta, otra variante de preocupación, tiene una modesta evasión de la respuesta inmune y mayor transmisión, pero ómicron tiene ambas (incluyendo una mayor evasión a la respuesta inmune)”.

Reyes Terán también precisó que esta variante no es un sublinaje de alguna otra, sino que es otro tipo, aunque aún no se tiene determinado cómo surgió, pero hay tres teorías: por una circulación no detectada, por infección en personas inmunosuprimidas (con cáncer o VIH, por ejemplo) o por un reservorio animal (por zoonosis inversa, es decir procesos de contagio que pueden darse entre alguna especie animal y los humanos).

Respecto a si es más letal, los estudios hechos hasta ahora arrojan que no y las vacunas, aunque tienen una menor eficacia para prevenir la enfermedad todavía protegen de cuadros graves y muerte. “En Sudáfrica, los casos muestran que las muertes son menores; por eso se habla de una menor virulencia, pero aún siguen los estudios”, precisó Reyes Terán.

En cuanto a las vacunas, el especialista señaló que con el refuerzo se logra una protección de alrededor de 75% para evitar enfermedad sintomática, aunque no se llega al 90% que se observó con la variante delta, pero el nivel de eficacia es similar para enfermedad grave y muerte.

Por lo anterior, estar vacunados es esencial, indicó, lo mismo que seguir con las medidas de protección ya conocidas, como uso apropiado de cubrebocas, ventilación de espacios, higiene y reducir los contactos.

El titular de CCINSHAE también señaló que es importante redoblar los esfuerzos a nivel mundial para acelerar el desarrollo de nuevas vacunas. “Ómicron marca el punto de inflexión para tener vacunas nuevas especificas contra esta variante y lo más pronto posible”.

Por su parte, Jean- Marc Gabastou, asesor internacional de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ OMS señaló, durante el mismo foro sobre variantes de SARS-CoV2, organizado por el INSP, que se debe tomar en serio a Ómicron, considerar que las vacunas protegen, pero que es necesario seguir con las medidas de salud pública.

La baja cobertura de vacunación en algunos países es un campo fértil para que surjan estas variantes, lo mismo que las fallas en los sistemas de vigilancia de virus, ambos aspectos es importante corregirlos y redoblar esfuerzos.

La recomendación de la OPS/OMS, dijo, es, además de estos dos aspectos anteriores, seguir con las medidas no farmacológicas, como lavado de manos, distancia social, uso de cubrebocas y ventilación de espacios, algo que será fundamental en estas fiestas decembrinas que están por iniciar.