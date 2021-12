Van 13 detenidos por la fuga de internos en el Cereso de Tula

Luego de la fuga de nueve presuntos integrantes de la agrupación delictiva Pueblos Unidos la madrugada del pasado miércoles del Centro de Reinserción Social de Tula (Cereso), la Secretaría de Seguridad Pública local informó sobre la reaprehensión de tres miembros de la citada célula del crimen organizado.

Como lo habría informado Criterio la noche del miércoles, el primero en caer fue Román F. S., recapturado por la corporación municipal al hacer recorridos de vigilancia en la comunidad Nantzha; fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Los otros dos individuos reaprehendidos fueron Abel M. G., de 21 años, originario de Guerrero, y J. V. R. A., de 23 años, oriundo de Chimalhuacán, Estado de México. No se dieron detalles del lugar de su captura.

La Policía tulense informó sobre la detención de siete personas más que participaron en el asalto que culminó en la liberación de los miembros de Pueblos Unidos, se trata de Brandon Arturo A. R., Diego H. C., Ángel Ariel C. C., Juan Miguel C. C. y José Alfredo R. A., todos con domicilio en Estado de México, así como Jorge Luis V. C., de Tecamachalco, Puebla.

Uno más de los implicados en la fuga del líder de Pueblos Unidos, Marco Antonio N, de 47 años, fue aprehendido en Los Reyes-Texcoco, colonia Lomas de Cristo, Estado de México, cuando circulaba en una camioneta gris, la misma en la que sacó a los reos del penal.

Al momento de su aprehensión, presuntamente trató de sobornar a los cuerpos policíacos con 9 mil pesos que recibió por participar en la fuga para evitar ser detenido.

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) confirmó que son 13 las personas detenidas, no se han dado mayores detalles sobre los otros dos sujetos.

A estas detenciones se suma un número indeterminado de custodios del Cereso de Tula, que, según fuentes policiacas, fueron trasladados a Pachuca como probables corresponsables de la fuga de el Michoacano.

Por su parte, el procurador Alejandro Habib Nicolás confirmó que no hay ningún custodio o funcionario de la penitenciaría detenido, pero el Órgano Interno de Control de la SSPH abrió una investigación para deslindar responsabilidades administrativas por acción u omisión.