“Se acabó la simulación”: AMLO critica participación de Lorenzo Córdova en plenaria del PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la participación que ayer tuvo el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

“Imagínense, el director coordinador presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo”, dijo.

“Estamos viviendo un momento en el que todo mundo se están definiendo y se están quedando desnudos. A lo mejor no se dan cuenta”.

En su conferencia matutina, el mandatario compartió un mensaje en Twitter de su compañero militante Pedro Miguel, quien publicó una foto de Lorenzo Córdova con los panistas.

“Me encanta esta foto. Será porque no me gustan las simulaciones”, publicó Pedro Miguel.

