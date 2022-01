'Aparecen como ambiciosos'; INE tiene recursos para revocación de mandato, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hacen un esfuerzo, sí tienen recursos para realizar la consulta de revocación de mandato.

En conferencia de prensa, urgió un plan de austeridad para el Instituto y resolver el tema de la mejor forma posible; calificó a los consejeros de ambiciosos y pelear por el dinero lo que provoca que se esté “degradando la institución”.

“Ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta… Tienen recursos, lo que hicimos fue decirles ‘háganle así’, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contemplan el que despidan a trabajadores, no, lo mismos, solo que los de arriba no tengan servicio médico privado.

“…Aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan una justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador, pues se ponen a pelear por dinero, y ya terminan no siendo una diferencia de tipo ideológico o político, sino una diferencia por dinero, y se ven muy mal, no es correcto, hay que cuidar la institución”, dijo.

Incluso presentó un cuadro comparativo del presupuesto destinado a órganos electorales en América Latina y el que tiene el INE.

Lee: No hay margen en el presupuesto para dar más dinero al INE, advierte Gobernación

López Obrador reiteró que no se puede destinar dinero del presupuesto público a la consulta, porque ya está autorizado para otros propósitos y fines; afirmó que el INE tiene que cumplir con la Constitución y hacer el ejercicio de revocación como se establece, con todas las casillas.

“Ellos tiene que hacer la consulta, la tienen que hacer como lo establece la Constitución con todas las casillas. No es conmigo (el asunto), es con la ley”, comentó.

El miércoles, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad solicitar a la Secretaría de Hacienda un presupuesto extra de mil 738 millones de pesos para continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato.

Lee: INE presenta solicitud de mil 138 mdp a Hacienda para revocación de mandato

El jueves, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública presentaron este jueves un plan de austeridad para el INE y así pueda obtener recursos por hasta 2 mil 972 millones de pesos para la consulta.