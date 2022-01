Si se requiere, se pedirá intervención del Poder Judicial, dice AMLO sobre venta de Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que se requiera, se pedirá la intervención del Poder Judicial para resolver aspectos legales, y la venta de Banamex se realice sin contratiempos.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que su administración está interesada en que se lleve a cabo la operación.

Lee: El pleito entre Lozoya y Oceanografía que podría frustrar la venta de Banamex

“Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias vamos a estar pendientes y si es necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelven asuntos legales”, dijo.

"Si es necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales", dice el presidente @lopezobrador_ sobre la venta de Banamex que se podría ver frustrada por un asunto legal relacionado con Oceanografía. pic.twitter.com/5liz6jdCXJ — Animal Político (@Pajaropolitico) January 26, 2022

“Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa predilecta durante los gobiernos de Fox y Calderón, le entregaron muchos contratos de manera directa y tenían apoyos de Hacienda, hubo créditos, falsificación de facturas, corrupción en la cúpula, como era antes”, sostuvo el mandatario.

El asunto legal está relacionado con la firma naviera Oceanografía S.A. de C.V., proveedora de Pemex que fue demandada por Banamex el 28 de febrero de 2014 por un presunto fraude masivo de más de 400 millones de dólares.

Debido a que el delito denunciado por el banco no fue probado ante tribunales a lo largo de varios años de litigio, de acuerdo con representantes legales de Oceanografía, la naviera interpuso en México y Estados Unidos una demanda contra Banamex por quebranto económico y daño moral por un monto de 5 mil 200 millones de dólares.

López Obrador reiteró que espera que sean inversionistas mexicanos los que compren Banamex y se logre “mexicanizar” esta institución bancaria.

Además, dijo que de manera respetuosa, recomendará que el empresario que lo adquiera tenga solvencia económica y no tenga ningún adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lee: AMLO propone que inversionistas mexicanos compren Banamex; sugiere a Slim, Salinas Pliego o Hank González

El pasado 20 de enero, un juez federal ordenó al Banamex frenar sus planes de vender o transmitir acciones, activos y demás bienes hasta que no se resuelva en definitiva el juicio en el que fue demandado por Oceanografía, o bien, dejar en garantía un depósito por la totalidad de los 5 mil 200 millones de dólares reclamados por la naviera, en caso de que en dicho juicio se falle a favor de la empresa.

El Juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, Mario Salgado Hernández, también requirió a Oceanografía –la parte demandante— un pago de 260 millones de dólares como garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a Banamex por las medidas cautelares dictadas.

Citibanamex respondió que la decisión del juez es “infundada” y anunció que promoverá una apelación. También señaló que este asunto no detendrá su proceso de venta del negocio de consumo en México.