AMLO pide a EU informar sobre presencia del FBI en Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, informar de la participación del FBI en Quintana Roo, y si la cooperación va en conformidad con las normas.

“No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”, dijo.

Cuestionado sobre la detención de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, por el caso “Rápido y Furioso”, López Obrador dijo que antes no se respetaba la soberanía del país.

Entérate: DEA, FBI y policía de Canadá acudirán a QRoo para intercambiar información por balacera en Xcaret

“Se está viendo en Estados Unidos, la fiscalía en México envió ya la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas. Eso es lo qué hay”, señaló.

“Ese expediente, en su momento, se archivó en México y en Estados Unidos, y se mintió; se dijo que no se sabía o que las altas autoridades de México no sabían y ya poco a poco se ha ido conociendo que fue una acción concertada, esto que sucedía antes, que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio de las distintas agencias extranjeras, que llevaban a cabo operativos, tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México, pero eso ya está desechado, hay una normatividad”, sostuvo el mandatario.

Ayer, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que la entidad tendrá la visita de representantes de la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y policía montada de Canadá para intercambiar información que permita evitar que sucedan hechos como la balacera en un hotel de Xcaret.

Indicó que, en dos semanas, llegará personal de estas instancias internacionales para trabajar en conjunto y detectar grupos que no operan en el estado.

El 21 de enero se reportó una balacera dentro del hotel Xcaret, en Solidaridad, Quintana Roo, que dejó como saldo dos muertos y una persona más lesionada, todas de origen canadiense.

Agentes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con las secretarías de Seguridad estatal y municipal reforzaron la seguridad en playas de Quintana Roo ante los hechos delictivos que se han registrado.