‘Es una simulación’: aspirantes de Morena exponen crisis interna por selección de candidaturas en Durango y Oaxaca

Una burla. Un maltrato. Una simulación. Un engaño. Un montaje. Así definen los senadores morenistas Susana Harp y José Ramón Enríquez el proceso interno de Morena para la selección de candidatos a gobernadores en Oaxaca y Durango.

Tanto Harp como Enríquez presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido para impugnar los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 22 y 23 de diciembre mediante los cuales se designó a los candidatos a las gubernaturas de los seis estados donde habrá elección en 2022. La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, también tramitó una impugnación ante ese órgano interno.

Este viernes, Harp denunció que el órgano jurisdiccional de Morena declaró improcedente su recurso, por lo que la senadora oaxaqueña anunció que recurriría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en demanda de que se reponga el proceso interno de selección de candidatos.

Posterior a que la @CNHJ_morena decidió no discutir de fondo la igualdad sustantiva ni hacer valer mis derechos políticos, acudiré ante la sala superior del @tepjf_informa.

Enríquez ha declarado que seguirá la misma ruta en caso de que la CNHJ morenista rechace también su impugnación. El senador duranguense encabeza una caminata desde su estado natal que ayer mismo arribó a la Ciudad de México.

¡La #CaravanaDeLaJusticia llegó al último tramo de su recorrido! Estamos en “El Caballito” en la 📍Ciudad de México, informando y levantando la voz 🗣 para que se respete la decisión del pueblo de Durango. pic.twitter.com/AyZnXiCDiD — José Ramón Enríquez (@DrRamonEnriquez) January 7, 2022

Bajo la dirección de Delgado, el partido definió que elegiría a sus candidatos mediante encuestas: una a cargo del Comité Nacional de Elecciones y otras tres “espejo” que fueron encargadas a tres empresas demoscópicas. Los resultados sobre qué aspirantes estaban mejor posicionados en cada estado se presentaron el 22 de diciembre.

No obstante, existen documentos internos, consultados por Animal Político, que demuestran que, en el caso de Durango y Oaxaca, las candidaturas fueron definidas y registradas desde el 18 de diciembre, es decir, cuatro días antes del anuncio oficial de los resultados de las encuestas.

Sin que Enríquez ni Harp estuvieran enterados, en esos documentos el CEN definió como candidatos al gobierno de Durango a la alcaldesa Marina Vitela y en Oaxaca al senador Salomón Jara.

En respuesta a una petición de este medio, el equipo de comunicación social de Mario Delgado dijo que ni el dirigente del partido ni ningún otro integrante del CEN haría un posicionamiento sobre los señalamientos de Harp y Enríquez.

“Fue una terrible burla, esto ya estaba decidido mucho tiempo atrás, por lo menos cuatro días atrás, y seguramente, para firmar esos documentos, pues fue antes la decisión. Cualquier partido puede tomar las decisiones de quiénes van a ser sus candidatos, ¿pero para qué meternos en este complejo procedimiento si no va a ser real?”, cuestionó la senadora y cantante Susana Harp en entrevista.

“Por lo menos nos hubieran invitado a cenar y mejor nos dan la noticia y ya; realmente fue terrible, fueron horas esperando, no había ni dónde sentarnos en ese piso del hotel donde nos citaron, realmente no era necesario tanto maltrato”.

“¿Para qué la simulación? Fue un montaje, una simulación y un engaño, fue una obra de teatro la una reunión maratónica del 22 de diciembre”, dijo por su parte el senador y exalcalde Enríquez. “Ellos han provocado la división de Morena, lo hicieron con la simulación del 22 de diciembre, hicieron un acuerdo en lo oscurito, asignaron a los estados como si fuéramos fichas”.

Exponen irregularidades

Ambos morenistas señalan que la paridad de género fue un criterio estratégicamente utilizado por el CEN de Morena para designar a mujeres en los estados donde el partido es menos competitivo y tiene más posibilidades de perder.

Según los propios resultados de las encuestas presentadas el 22 de diciembre, Oaxaca es el estado donde Morena tiene mejores oportunidades de triunfo respecto de otros partidos. En ese estado, sin embargo, fue definido un candidato hombre (Jara).

En cambio, el CEN morenista designó candidatas mujeres en Durango y Aguascalientes, donde el partido enfrenta el peor escenario electoral.

En Durango, Enríquez obtuvo una medición de 9.75 puntos, mientras que Marina Vitela, la candidata designada, obtuvo 0 puntos. Por su parte, Harp fue la segunda mejor evaluada entre todas las aspirantes morenistas, debajo de la quintanarroense Mara Lezama, además de que Oaxaca es el estado donde la mayor parte de ciudadanos encuestados dijo que prefería una candidata mujer.

“La paridad de género sustantiva es para que las mujeres podamos alcanzar los espacios de toma de decisión aplicando también el criterio de competitividad. El estado de Oaxaca es el estado más competitivo para Morena, es el que el mayor puntaje de aceptación tiene, y en mi caso fui la segunda mujer mejor evaluada de la seis que quedamos como finalistas”, explicó Harp.

“Que se reponga el proceso, que hagan lo que sea conveniente, pero no se puede quedar nada más así, aparentando que no pasó nada cuando pasó todo”.

La senadora señaló que desde la madrugada del 23 de diciembre le informó a Delgado que impugnaría la decisión del CEN, y que el presidente del partido le dijo que estaba en su derecho de hacerlo. Desde entonces, dijo, no han entablado comunicación.

“Por supuesto que estoy en mi derecho, y me estoy basando en las reglas que ellos mismos como partido propusieron, y yo las estoy respetando, pero no hacerlo, pues también sería antiético, ¿cómo no voy a defender lo justo? Porque además no estoy hablando de mí, estoy hablando de todas las mujeres, estoy hablando de un proyecto que habíamos construido para Oaxaca uniendo muchos grupos, muchas corrientes de izquierda de Morena, es un tema que nos concierne a todas, y no levantar la voz sería antiético”, agregó.

Harp consideró que la simulación de un proceso interno de selección causó una división innecesaria en el partido.

“Podríamos habernos ahorrado este proceso interno de separación momentánea. Nosotros no estamos pidiendo que la gente tome partido de manera beligerante, por supuesto que la intención no es esa; yo no traicionaría, yo no me iría de Morena ni le pediría a nadie que lo hiciera, pero tengo que terminar este proceso y quiero llevarlo hasta el final”, indicó.

Por su parte, en senador Enríquez criticó que el CEN haya registrado como candidata a Marina Vitela cuando aún ni siquiera terminaban de levantarse las encuestas en Durango (el periodo de levantamiento fue del 15 al 18 de diciembre, y el acuerdo del CEN fue suscrito el 18 de ese mes).

“Es lamentable, es indignante que ni siquiera se hayan molestado en ver qué opinaban los ciudadanos de Durango; para la Comisión Nacional de Elecciones no importaba lo que pensaran los duranguenses; no se terminaba el levantamiento y ya se había asignado candidata, y hay que recordar que esas encuestas fueron pagadas con recursos públicos”, comentó.

Enríquez, que fue alcalde de Durango, acusó a Delgado de hacer “acuerdos en lo oscurito”, y señaló que el criterio de “competitividad” empleado por el CEN para asignar discrecionalmente las candidaturas no está previsto en el estatuto del partido.

Agregó que existe una “aberración” y una “incongruencia” entre los valores por los que han luchado los morenistas durante años y las prácticas de su dirigencia.

“Luchamos por la honestidad, por la transparencia, por la rendición de cuentas, por la democracia, ¿y qué es lo que están haciendo? Echar al traste toda una lucha de muchos años de mexicanas y mexicanos por tener un país democrático. Hoy no tienen perdón.

“Es peligrosísimo el momento que estamos viviendo, porque siempre tuvimos el discurso de la honestidad contra la corrupción, la mafia del poder, la vieja política, el dedazo, y hoy se está haciendo eso y más, porque ahora está demostrado (con documentos), es un precedente, por eso se tiene que revertir, es menos costoso para el movimiento y para el país que se corrijan las circunstancias de Durango y por supuesto de Oaxaca”, consideró.