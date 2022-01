Cambian ruta del Tren Maya tras tirar árboles; no pasará por Playa del Carmen

El Tren Maya cambiará su ruta, en su tramo 5, ya no pasará por el área urbana de Playa del Carmen ni será una obra elevada, informaron el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez.

Indicaron que la ruta, que va de Cancún a Tulum, será ahora al ras de la tierra para garantizar que la construcción concluya en el tiempo previsto, en 2023, y que las obras que se estaban realizando en el municipio Solidaridad serán suspendidas.

“El Tren Maya va a ras de tierra, no se va a elevar y no se va a usar la zona urbana, esta decisión nos permite decir que la obra se va a concluir en tiempo”, expuso May Rodríguez.

Lee: ‘No debe ser ingeniero para coordinar Tren Maya’: Adán Augusto defiende a nuevo director del Fonatur

Añadió que en los próximos días se dará a conocer cuál va a ser la ruta, pero que se tendrán que llevar a cabo los estudios para tener la mejor decisión, que no afecte a terceros, ni la actividad económica de la región y cumpla con el objetivo de terminar la obra.

En tanto, el secretario Meyer Falcón aclaró que el procedimiento iniciado en el tramo no es una expropiación inmediata, sino un proceso legal para la adquisición de los terrenos de manera concertada con los propietarios, y que los próximos días se realizan los levantamientos topográficos con la finalidad de no afectar las zonas urbanizadas.

El lunes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal informó de la expropiación de 198 predios privados para la construcción del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo. Los terrenos se ubican en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.

Al ser cuestionado sobre los miles árboles que se tiraron en Playa del Carmen para realizar la obra, el secretario Meyer Falcón indicó que “no fue en balde” e insistió que con el nuevo trazo ya no va a haber afectaciones urbanas y que se concluirá en los tiempos.

“No, no fue en balde, consideraría que el hecho de estas cuestiones técnicas que efectivamente hay que tomar en consideración, hacer un viaducto elevado toma más tiempo, el proceso constructivo, la definición del sistema de cimentación, el procedimiento de sonidos de mecánica del suelo para determinar cada uno de estos temas, ponía en riesgo en cuestión de tiempo, por eso fue que en parte se tomó la decisión de no afectar a los pobladores que utilizan esta vía de comunicación primaria, que es la principal mecanismo de comunicación y optar por un trazo que no afecte y que reduzca los tiempos”, dijo en conferencia de prensa.

Lee: Más caro de lo previsto: Fonatur pedirá 64 mil mdp para el Tren Maya en 2022

Señaló que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la que indique las afectaciones por la obra, pero que ya tiene un “inventario de más de 500 millones de árboles sembrados”.

En un comunicado, la dependencia aseguró que la obra del Tren Maya ha permitido el rescate y trasplante de alrededor de “22 mil árboles que se encontraban en el camellón de la autopista 307, los cuales han sido reubicados en espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún”.