Hay aumento de contagios de COVID por ómicron, pero no hospitalizaciones ni muertes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se han incrementado los contagios de COVID-19 en el país por la variante de ómicron; sin embargo, aseguró que no aumentaron las hospitalizaciones ni las muertes.

En conferencia de prensa, afirmó que la variante ómicron no tiene la gravedad que otras, como delta, que afectaron mucho.

“Adelanto, porque tengo el informe diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante (ómicron), pero afortunadamente no hay incremento en la hospitalización y lo más importante no hay fallecimientos… Pensamos que van a aumentar los contagios, pero no tiene la gravedad, esta variante, que la otra que nos afectó mucho”, dijo.

Al mostrar gráficas sobre la situación del COVID en México, indicó que ayer la ocupación en camas generales era de 14% y las de terapia intensiva de 12%.

"Sí están incrementándose los contagios" por #ómicron en México, confirmó @lopezobrador_, pero dijo que no hay aumento en las hospitalizaciones ni fallecimientos por esta nueva variante. pic.twitter.com/Mb1ZltpZZV — Animal Político (@Pajaropolitico) January 3, 2022

Dijo que en Estado Unidos se está sosteniendo que se puede atender los contagios de ómicron con cinco días de reposo y los “síntomas no tienen las mismas características que la otra variante que era más dañina”.

Cuarta ola de COVID en México

Ayer, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) señaló que el incremento constante, en los últimos días, de casos de COVID indica que México está en la cuarta ola de la epidemia.

Alertó, en un oficio interno, que habrá muchos contagios por la circulación de las variantes del virus delta y ómicron y muchas bajas por incapacidad entre el personal de salud.

En el oficio, del que Animal Político tiene copia, el Instituto advierte a direcciones de Hospitales Generales, Regionales, del Centro Médico Nacional “20 de noviembre”, de Clínicas Hospital y Clínicas de Medicina Familiar que se preparen para reforzar la atención en las áreas de triage, para el correcto diagnóstico y derivación de los pacientes.

Este domingo, la Secretaría de Salud estimó que hay 552 nuevos casos de COVID en el país, para un total de 4 millones 216 mil 468 hasta este domingo.

De acuerdo con el reporte técnico de la dependencia, se estima que 48 mil 801 casos se encuentran activos. Salud registró un aumento de 62% en el número de casos en dos semanas.