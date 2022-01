México reporta 19 mil 132 nuevos casos de COVID; 75.6 millones se han vacunado

Este domingo, la Secretaría de Salud federal reportó 19 mil 132 nuevos casos confirmados de COVID, para un total de 4 millones 368 mil 314 contagios desde el inicio de la epidemia.

La dependencia informó que en la última semana el aumento de contagios ha sido de 136%, y que hay 306 mil 389 (6.7%) activos.

En las últimas cinco semanas, la mayoría de los casos se han presentado en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y de 40 a 49 años.

Las entidades con mayor número de casos activos por cada 100 mil habitantes son Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí, Colima y Tabasco, mientras que Chiapas, Veracruz, Michoacán, Puebla y Oaxaca son las que presenta la tasa de incidencia más baja.

Hasta ahora, las autoridades estiman que 3 millones 443 mil 884 personas se han recuperado y van 301 mil 410 defunciones confirmadas por la enfermedad, 76 más que el día de ayer.

La ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes COVID es del 30%, mientras que de camas con ventilador es de 17%.

Este sábado fueron aplicadas 462 mil 91 vacunas contra el coronavirus. En total, se han aplicado 155 millones 882 mil 479 dosis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 82 millones 898 mil 265 personas -equivalentes al 88% de la población mayor de 18 años- han recibido por lo menos una vacuna: 75 millones 617 mil 241 cuentan con esquema completo (92%), mientras que 7 millones 281 mil 24 solo con la primera dosis (8%).

