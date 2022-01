“Me saco fotos con todo el mundo”, responde Cuauhtémoc Blanco por fotografía con supuestos narcos

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, aseguró que la fotografía difundida este martes por El Sol de México, donde se le ve con tres supuestos líderes de grupos delictivos es parte de una “guerra sucia” y “un ataque de los narco-políticos”.

“Me saco fotos con todo el mundo, no le voy a negar la foto a nadie… y a lo mejor saldrán más”, afirmó el gobernador, quien dijo desconocer la identidad de los hombres con los que aparece.

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quien era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, dijo el gobernador.

El Sol de México publicó la imagen donde se ve a Cuauhtémoc Blanco con Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNJ); Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas; y Raymundo Isidro Castro, líder del CJNG, asesinado en 2019.

De acuerdo con el medio, Blanco recibió en su casa de Cuernavaca, en la zona residencial de Tabachines, a los tres líderes de grupos criminales que operan en ese estado.

Según indica el periódico, la imagen fue tomada a finales de enero y principios de febrero del 2019, cuatro meses después de la toma de protesta de Cuauhtémoc Blanco. El material fue encontrado en el celular de Rosario “N” y/o Esther Yadhira “N”, alias La Jefa, capturada el pasado mes de noviembre en la entidad morelense.

“De los tres líderes de grupos criminales de Morelos que aparecen en la fotografía, sólo Homero Figueroa se mantiene activo y al frente de la operación no sólo de negocios delictivos, sino propios de la administración pública estatal, e incluso de carácter político”, refiere el medio.

Blanco Bravo rechazó que la fotografía haya sido tomada en su casa del Fraccionamiento Tabachines, en Cuernavaca, y cuestionó: “¿ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?”.

“Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: ‘¿oye, quién eres tú? ¿a qué te dedicas?'”

Indicó que ya entregó información a la Fiscalía General de la República (FGR) para supuestamente comprobar que la publicación de esta fotografía se trata de un “ataque de narco-políticos”.

⚡️ En una foto en poder de El Sol de México se ve al gobernador de Morelos junto a Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del CJNG, Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas, y Raymundo Isidro Castro, líder asesinado del CJNG.https://t.co/wBBVOx2pBO — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 4, 2022

Con información de El Sol de México