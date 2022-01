Desaparecen Comisión para investigar al gobierno de Veracruz, tras diferencias en Morena, dice Monreal

La comisión legislativa que se había conformado “para investigar actos de ilegalidad en Veracruz” desaparecerá, por “diferencias” dentro de la bancada de Morena, anunció el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal.

Monreal, quien impulsó la creación del órgano, reconoció que “dentro del grupo hay diferencias… Hoy no tengo el grupo conmigo completo. Lo que busco es hacer caso a un grupo de mi propia bancada que no está de acuerdo con la comisión. No puedo actuar de manera prepotente”.

Te puede interesar: Senadores de Morena van contra Monreal por crear Comisión para investigar a gobierno de Veracruz

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó concluir los trabajos de dicha comisión, aunque, según el senador, los 90 expedientes que se obtuvieron serán turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Gobernación para que den seguimiento.

Converso con los medios de comunicación sobre los asuntos abordados en la reunión de la Jucopo del día de hoy. La comisión para investigar actos de ilegalidad en Veracruz podrá desaparecer, pero la necesidad de justicia no se detendrá. https://t.co/P2d0zrWtoM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 27, 2022

En entrevista con medios, Monreal afirmó que continuará con la defensa de víctimas como José Manuel del Río, “pero como coordinador no debo involucrar a todo el grupo, debo reconocer que hay diferencias y hoy no me acompañaron todos a una decisión definitiva”.

Aceptó que insistió en la creación de esta comisión, pero dijo, “sé también los niveles para no romper, porque no le conviene a Morena dividirse a la mitad, ni al presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad”.

Este miércoles, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, renunció a la presidencia de la “Comisión Especial de Veracruz”, y acusó a senadores de Morena de impedir que se echara a andar.

En redes sociales, Delgado expresó que la comisión “nació con la finalidad de investigar la existencia de probables casos de abuso de poder por parte de la autoridad, como el caso de Del Río, quien cumple más de un mes preso de forma injusta”.

Lee más: Vinculan a proceso a secretario técnico de la Jucopo del Senado acusado de homicidio

“Hasta ahora la comisión ha documentado más de 84 casos, no obstante, ni el abuso de poder, ni el uso faccioso de las instituciones, ni las violaciones a derechos humanos fueron impedimento para que el presidente de la república diera su apoyo al gobernador. Tampoco fue impedimento para echar a andar las fuerzas de Morena y del gobierno para proteger al Ejecutivo de Veracruz”, escribió.

Hasta ahora la comisión ha documentado más de 84 casos, no obstante, ni el abuso de poder, ni el uso faccioso de las instituciones, ni las violaciones a los derechos humanos fueron impedimento para que el presidente de la república diera su apoyo al gobernador de dicho estado. — Dante Delgado (@DanteDelgado) January 26, 2022

Argumentó estas razones como motivo de su renuncia y aseguró que “si Morena usa su mayoría para proteger a un gobernador criminal, nosotros convocaremos a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz prevalezcan el abuso de poder y la impunidad”.

Si Morena utiliza su mayoría para proteger a un gobernador criminal, nosotros convocaremos a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz prevalezcan el abuso de poder y la impunidad. Que quede claro: hay un @MovCiudadanoMX firme y dispuesto a enfrentarlos. — Dante Delgado (@DanteDelgado) January 26, 2022