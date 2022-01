'Estoy ronco y afónico, pero bien', dice AMLO tras contagio de COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se encuentra ronco, afónico, pero bien tras dar positivo por segunda ocasión a COVID-19; descartó que vaya a necesitar hospitalización.

Al dar un mensaje sobre su estado de salud, dijo que busca transmitir su experiencia para no espantar ni alarmar porque la variante ómicron no tiene el grado de peligro que delta.

Señaló que va a seguir trabajando y que si tiene que reunirse con alguien, utilizará cubrebocas.

“Es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos.

“Yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos, eso es lo que puede decirles. Voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas”, dijo.

En un mensaje, @lopezobrador_ señaló que se encuentra bien y solo presenta malestar en la garganta. Dijo que continuará con sus labores y que si se reúne con personas, a pesar de estar contagiado, usará cubrebocas y sino lo hará de manera virtual. pic.twitter.com/M3jIjE1kS3 — Animal Político (@Pajaropolitico) January 11, 2022

En un video transmitido en la conferencia matutina, el mandatario tomó su temperatura, que marcó 36.1 grados, y su oxigenación, que registró, dijo, 96.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, estimó que el presidente pueda estar recuperado y de regreso a sus actividades en una semana.

Sin embargo, aseguró que seguirá atento para atender cualquier contingencia.

El secretario Alcocer señala que, con lo observado hasta ahora en la salud del presidente, podría estar recuperado y volviendo a las conferencias la próxima semana. pic.twitter.com/6cu51SgLF1 — Animal Político (@Pajaropolitico) January 11, 2022

Ayer durante la conferencia mañanera el presidente se presentó con algunos síntomas de COVID e informó que se haría una prueba; por la tarde, confirmó que había sido positivo a coronavirus por segunda ocasión.

Sin embargo, antes de conocer su contagio, convivió a lo largo del día con al menos 11 funcionarios públicos.

Ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante: Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la variante ómicron se está convirtiendo en la preponderante en México, pero destacó que no se ha visto reflejada en las hospitalizaciones.

Aseguró que esta variante de COVID tiene menor proporción de daño porque es más parecida al catarro común y que afecta menos a los pulmones.

“Ómicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta: la laringe, faringe, tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales, pero afortunadamente tiene menor probabilidad, proporción de daño en los pulmones”, dijo.

Lee: 8 momentos en que el gobierno de AMLO puso un ‘mal ejemplo’ ante COVID y desinformó sobre la pandemia

El subsecretario señaló que si las personas tienen síntomas deben de pensar que se tiene una infección respiratoria y, aclaró, hacerse una prueba no debe modificar la decisión de aislarse.

Recomendó quedarse en casa para evitar contagios y vigilar la oxigenación, si baja “puede ser de riesgo”.

“En lugar de correr al quiosco para hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas y vigilar el estado de salud”, comentó.

.@HLGatell dice que si hay síntomas se debe pensar que se tiene una infección respiratoria y hacerse una prueba no debe modificar la decisión de aislarse. Recomienda quedarse en casa para evitar contagios y vigilar la oxigenación. pic.twitter.com/bwB4X4oU3r — Animal Político (@Pajaropolitico) January 11, 2022

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que ya se tiene el operativo para atender una nueva ola de COVID y que hay disponible 14 mil camas.

“Todas las 14 mil camas disponibles están para que en cuestión de horas o días se reinstalen para COVID”, señaló.