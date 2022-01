Asamblea de Asociados del CIDE aprueba modificar estatutos; se ha legalizado el autoritarismo, dicen alumnos

Con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención, la Asamblea de Asociados del CIDE aprobó la modificación a los estatutos de este centro de estudios.

Los votos en contra de la reforma fueron del Colegio de México y la Secretaría de Economía.

Las secretarías de Energía, Hacienda, Educación y el Fondo de Cultura Económica fueron los asociados que votaron a favor de los cambios a los estatutos. El Banco de México se abstuvo.

“Álvarez Buylla mantuvo la presión en la Asamblea de Socios desde las 9 de la mañana y hasta hace unos minutos que logró pasar esta reforma con dos votos en contra -agradecemos y reconocemos la valentía de las instituciones que respetaron el derecho y el sentido común y votaron en contra de esta reforma absurda.

“Sin embargo, esta reforma absurda se aprobó de tal suerte que se ha legalizado la arbitrariedad y el autoritarismo de Álvarez Buylla”, dijo Eduardo Muñiz, vocero de la Asamblea Estudiantil.

"Se ha legalizado la arbitrariedad y el autoritarismo de @ElenaBuylla", señala la asamblea estudiantil tras darse a conocer los resultados de la votación. 📹: @Dalila_Sarabia. pic.twitter.com/XImHXXl7Bb — Animal Político (@Pajaropolitico) January 24, 2022

Los alumnos afirmaron que tras la aprobación a la reforma de sus estatutos no se pueden quedar así, anunciaron que continuarán con la toma de la carretera México-Toluca hasta que la Secretaría de Gobernación se presente en el lugar.

Paralelamente, anunciaron una movilización rumbo a las oficinas de Conacyt mientras que un grupo de estudiantes ingresó al CIDE para sacar a la calle el escritorio del director José Antonio Romero Tellaeche como muestra de repudio e ingobernabilidad.

Estudiantes del CIDE cierran la México-Toluca en protesta

Durante la mañana, en protesta por la intención de Conacyt -por segunda ocasión en 10 días- de modificar los estatutos del CIDE, la comunidad estudiantil y docente de este centro de investigación mantuvo cerrada la carretera México-Toluca en ambas direcciones.

Minutos después de las 09:00 horas, justo en el momento en que debía comenzar la sesión convocada por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la comunidad cerró la circulación con dirección al centro.

De acuerdo con su convocatoria, el bloqueo se mantendría por 56 minutos -uno por cada día que ha pasado desde que se eligió a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE-.

Después de transcurrido ese tiempo y si la Asamblea de Asociados del CIDE votaba a favor de modificar los estatutos con lo que se pretende legitimar la elección de Romero Tellaeche, así como el encargado de despacho, Jordy Micheli, el cierre a la circulación continuaría hasta que personal de la Secretaría de Gobernación se apersone en el punto y dé garantías de que convocará al diálogo.

Para las 10:00 horas, la comunidad estudiantil y académica, que es acompañada por representantes de 14 universidades públicas del país, entre ellas la de Guadalajara, tomaron la decisión de cerrar ambos sentidos a la circulación.

“La asamblea de profesores pide encarecidamente al dr. Romero y a la dra. Álvarez Buylla que dejen de atropellar nuestros estatutos, que regresemos a la legalidad”, expresó Catherine Andrews, académica y ex secretaria académica del CIDE.

“Las instalaciones del CIDE están cerradas y no hay motivo para ese cierre, el único motivo es que el dr. Romero o quiere y no puede enfrentar la posición de la comunidad que es unánime. Mantiene cerradas las instalaciones por su propia cobardía y porque no está dispuesto a venir a darnos la cara”.

La asamblea estudiantil señala que si las reformas son aprobadas el bloqueo será permanente hasta que @SEGOB_mx dé garantías de resolución. A la sede del @CIDE_MX se han dado cita representantes de 14 universidades , dicen. Automovilistas piden que se les permita el paso. pic.twitter.com/cBsvbEO6Jw — Animal Político (@Pajaropolitico) January 24, 2022

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad se encuentra en la zona ayudando con los cortes viales. En tanto, personas que viajaban en el transporte público han descendido de este y seguido su camino a pie.

A los vehículos se les ha pedido dar vuelta en U. Al menos 10 tráileres permanecen parados a mitad de la vialidad en espera de continuar su camino

Para las 10:20 horas la Asamblea estudiantil informó que tenía confirmación de que la sesión convocada por Conacyt había iniciado y que, al momento, al menos tres de los Ochoa participantes estaban argumentando en contra de la modificación a los estatutos del CIDE.

Según se pudo confirmar, el Colegio de México -que es uno de los asociados- se está manifestando en contra de la modificación porque el procedimiento mismo que convocó Conacyt es violatorio de los propios estatutos.