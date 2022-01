Secretaría de EU le expresó a AMLO preocupación por reforma eléctrica en México

Estados Unidos expresó al presidente Andrés Manuel López Obrador sus “preocupaciones reales” ante el posible impacto negativo de la reforma eléctrica que impulsa el mandatario y que se discutirá en abril próximo.

“Expresamos las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris con respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense”, publicó la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, en un comunicado tras una visita a México, donde se reunió tanto con el presidente, como con legisladores, iniciativa privada y organizaciones civiles.

Incluso, sostuvo que la reforma propuesta por el presidente podría “obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima”, agregó la secretaria tras reunirse con López Obrador, altos funcionarios y líderes de la industria y la sociedad civil.

Te puede interesar| Orden de despacho, generación y emisiones: Puntos clave para entender la reforma eléctrica (primera parte)

“Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno mexicano para avanzar en sus objetivos climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia competitiva y diversificada. Queremos explorar la colaboración en el desarrollo de la energía geotérmica, la integración de las energías renovables en la red, la reducción del metano y la electrificación rural”, sostuvo la secretaria en el documento.

Se revisará caso por caso en contratos: AMLO

En conferencia mañanera, López Obrador dijo que acordó con Granholm revisar caso por caso, y donde “consideran que hay una injusticia”, la posible cancelación de contratos vigentes con empresas estadounidenses.

“Ellos tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe y lo estamos haciendo, tanto estadounidenses como de Canadá”, afirmó López Obrador cuestionado por periodistas en conferencia.

El mandatario aseguró además que las empresas sobre las que se han planteado preocupaciones “son pocas”, sin ofrecer más información.

También dijo haber informado a la secretaria sobre los alcances de la reforma y el impacto que la corrupción ha tenido en el sector energético.

“Le expliqué el negocio que hicieron con los gasoductos, cómo engañaron que iban a construir 12 plantas termoeléctricas y que necesitaban comprar gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos, al grado que ahora tenemos gas de más, tenemos excedentes de gas, que tenemos que estar pagando o revendiendo gas a precio más bajo por esos contratos leoninos en beneficio de las empresas, en complicidad con los funcionarios públicos, porque cómo no van a saber que no se pueden realizar esos contratos porque no se necesita el gas o es excesivo o el precio que están cobrando está por encima de lo que vale”, insistió.

“Hay algunos, no todos, de los que se beneficiaron o empresarios mexicanos vinculados con españoles, no en general, que buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos, ‘vamos a acusarlos con el gobierno de Estados Unidos’ ¿Y con qué argumentos un gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción? Se la ponen muy difícil”, sostuvo el presidente.