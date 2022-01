‘No es nada más decir 'no sabía’’: Calderón nos debe una explicación sobre García Luna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su antecesor, Felipe Calderón, debe dar una explicación sobre la complicidad del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la delincuencia organizada, independientemente de las investigaciones legales en curso.

En conferencia de prensa, señaló que el expresidente debe informar por qué lo nombró y si conocía que estaba actuando en contubernio con el crimen organizado porque “no es nada más decir ‘no sabía’”.

“Los conservadores añoran los tiempos pasados. En términos de justicia, el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública está acusado de proteger a un grupo de delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independiente de lo legal.

“No es nada más decir ‘no sabía’, no, ¿qué sucedió?, ¿qué paso?, ¿cómo conociste a este señor?, ¿por qué lo nombraste?, ¿no te diste cuenta cómo actuaba?, su prepotencia, arrogancia, ¿nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?”, dijo el mandatario.

López Obrador señaló que sí hay testimonio de que Calderón sabía, como el del General Ángeles, pero “como si nada hubiera pasado, siguen dándose baños de pureza porque esa es la característica del conservadurismo”.

Reiteró que en su gobierno no hay impunidad, ni relaciones de complicidad con nadie.

