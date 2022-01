'En este gobierno no tienen influencia mis hijos', dice AMLO por residencia de José Ramón en Houston

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus hijos no tienen ninguna influencia en su gobierno, ni se le da contrato a ningún recomendado.

Las declaraciones las hace luego de que se dio a conocer una investigación, publicada por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre la casa de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas.

En conferencia de prensa, señaló que quieren equiparar el escándalo con la Casa Blanca y decir que son los mismo, que no hay austeridad. Sin embargo, dijo que es la esposa de su hijo, Carolyn Adams, la que tiene dinero.

“Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca.

“Decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado; en el asunto del matrimonio ahí está complicado meterse. Ellos se casaron, al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”, dijo.

Lee: Esta foto no muestra al hijo de AMLO usando una chamarra de marca en un avión

Añadió que no todo el que tiene dinero es malvado y que hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, trabajo de conformidad con la ley y merece respeto.

“Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, me molesta la corrupción, me indigna la corrupción”, señaló.

De acuerdo a la investigación, López Beltrán contradice el discurso de austeridad del presidente, toda vez que ha ocupado con su pareja, Carolyn Adams, dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares.

La primera propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó una residencia recién construida. Además, de que en EU se mueve en una camioneta Mercedes Benz valuada en 1.5 millones de pesos.